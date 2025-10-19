『バック・トゥ・ザ・フューチャー』HIPSHOPと初コラボ ─ 名シーン・名アイテムがアンダーウェアに

公開から40周年を迎える世界的人気を誇るSF映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』と、アンダーウェアブランドHIPSHOP（ヒップショップ）初のコラボレーションアイテムが発売だ。

主人公やタイムマシン、おなじみのタイムサーキットなど、ファンなら誰もが心躍る名シーン・名アイテムをアート素材と合わせてポップかつエネルギッシュに、HIPSHOPらしいアンダーウェアに。

パッケージもバック・トゥー・ザ・フューチャーの人気要素を細部まで散りばめたこだわりの一品。アンダーウェアと合わせてコレクションしたくなる仕上がりだ。

アンダーウェアのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても。

サイズは M / L / LLの3サイズ展開。店頭ではオリジナルショッパーも。

2025年10月17日(金)より全国のHIPSHOP全店、オンラインストア、その他ECモールにて販売中。