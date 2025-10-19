新車207万円で「5人」乗れる！ トヨタ「“最安”コンパクトミニバン」に注目！ 電動パーキングにレーダークルーズも完備！ コスパ最高な「シエンタX」何がいい？

電動パーキングにレーダークルーズも完備！

トヨタは「シエンタ」の一部改良モデルを2025年8月5日に発売しました。

初代モデルは2003年に登場し、コンパクトな5ナンバーサイズとミニバンの利便性を併せ持つモデルとして展開されてきました。

最安「207万円」で5人乗り！

現行の3代目は2022年8月に登場。全長4260mm×全幅1695mm×全高1675mmというコンパクトなボディを実現しつつ、都市部での取り回しやすさと、家族で使える室内空間の確保を両立しています。

エクステリアは、ベルトラインを水平にした大きなキャビンを特徴とし、見切りの良いウインドウ形状を採用するのが特徴です。

インテリアは、水平基調のインストルメントパネルを中心としたシンプルな構成となっていますが、収納スペースが各所に設置されるなど、使い勝手に配慮された設計となっています。

パワートレインは、1.5リッターの「ダイナミックフォースエンジン」と「ダイレクトシフトCVT」を組み合わせたガソリン車と、1.5リッターのガソリンエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド車を設定。

全車に「トヨタセーフティセンス」が標準装備されており、「プリクラッシュセーフティ」「レーントレーシングアシスト」「レーダークルーズコントロール」などが備わるほか、ドライバー異常時対応システムやプロアクティブドライビングアシストも全グレードに搭載されます。

2025年8月の一部改良では、全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準化され、ブレーキホールドにはエンジンスイッチを切っても設定を保持できる機能が新たに追加されたことで、操作の手間が削減されました。

加えて、レーダークルーズコントロールには停止保持機能が追加され、停止状態からの発進も容易になっています。

そんなシエンタには、「X」「G」「Z」の3種類のグレードが設定されており、それぞれでガソリン／ハイブリッド、2WD／4WD、5人乗り／7人乗りを選択することが可能です。

「G」や「Z」は上級装備や快適機能が充実していますが、「X」は装備を必要最小限に抑えつつ、安全機能や基本装備が備えられた価格重視のグレードです。

なかでも、ガソリン車の2WDかつ5人乗り仕様が、シエンタのなかでも最安のグレードとなっており、価格（消費税込）は207万7900円です。

ただ、最安グレードであるとはいえ、オートエアコン、パワーウインドウ、集中ドアロックなどの基本装備は標準化。インテリアは、中間グレードの「G」と同様に、アナログメーターと4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイが備わります。

一方、ドアアームレストが簡素なものとなっているなど、いくつかの部分で「G」と差別化されているほか、特に大きな違いとなっているのが、先進安全運転支援システムです。

「X」では「トヨタセーフティセンス」は標準装備となっているものの、ドライブレコーダーやブラインドスポットモニター、パノラミックビューモニターなどがオプションとなっています。

さらに、ディスプレイオーディオも搭載されておらず、必要に応じてオプションを追加することになります。

※ ※ ※

ひとつ上のグレードであるガソリン車の「G」（2WD／5人乗り）の価格は、同仕様の「X」よりも約30万円高価な242万4400円となっています。

先進安全運転支援システムやディスプレイオーディオは便利な機能装備ではありますが、コストパフォーマンス重視の場合は、あえて「X」を選ぶのもひとつの手かもしれません。