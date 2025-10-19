太田光も「あれは親じゃないな」と絶句…”宗教2世”問題に悩み、10代半ばで家を出た太田光代が明かす「母との確執」

「爆笑問題」を筆頭に、多くのお笑いタレントや文化人が所属する芸能事務所『タイタン』の社長になって32年。創業当初は20代後半だった太田光代社長も還暦を越えた。

今日に至るまでの道のりは決して安泰ではなく、次々と見舞われるトラブルに対処してきた日々であった。近著『社長問題！私のお笑い繁盛記』には、事務所を揺るがすような大騒動の他にも、立川談志師匠やSMAPとの関わり、そして宗教二世である自身のことなどが余すところなく書かれている。

高校時代は“談志女”と呼ばれ…太田社長が語る「運命の出会い」

高校生のころ、クラスメイトの女の子たちがたのきんトリオやシブがき隊に夢中になっていたなか、太田社長は立川談志の高座へ足しげく通っていた。周りからは完全に浮いていて、友人からは「談志女」と呼ばれるほど、談志の大ファンだった。

そんな憧れの立川談志とは、爆笑問題を高く評価していた放送作家・高田文夫の紹介で出会った。談志が主宰する『SOMIDO寄席』へのゲスト出演を機に、その後親交を深めていくことになる。

折しも、当時のマネージャーからそそのかされる形で太田プロを辞め、仕事が激減。ようやく賞レースなどで復活してきた頃のことだった。

「古今亭志ん生、志ん朝に傾倒していた太田に、生の談志師匠の魅力を知ってもらいたくて、師匠の高座を記録したビデオを見せたり、それこそ最初のデートは師匠の出る高座のチケットを取って一緒に見に行ったぐらいです。さすがの太田も『話には聞いていたけど、こんなにすごい人なんだ』って感動していました。

そんな談志師匠と爆笑問題が同じ舞台に立つなんて、夢のようでもうドキドキでした。2人の漫才がウケるウケないじゃなくて、とにかく談志師匠に気に入ってもらえるだろうか、と。

そしたら、ネタが終わるころ『面白い奴が出てきたな』って師匠がおっしゃったんですよね。師匠はそう簡単に褒めない人なので、面白いと言ってもらえたのが嬉しくて。爆笑問題の漫才が認められたって思うと、私は舞台袖で終演まで放心状態でした。もうあの日は、私も太田も田中すらもテンションがおかしくなっていましたから、忘れられないし、今でも鮮明に覚えています」

立川談志との「夢の一席」忘れられない言葉

打ち上げには、寄席に出演した落語家や芸人、スタッフ、メディア関係者を含めて20人以上が詰めかけ、談志の行きつけである銀座六丁目のバー「美弥」は満員だったという。通されたのは談志のテーブルで、談志の隣に太田、向かいに太田社長と田中裕二という夢のような席だった。

「師匠に『ロック？水割り？』と聞かれて、私は『水割りください！』と答えましたが、2人は『すみません。僕たち飲めないんです』って。2人とも超が付くほどの下戸なんですけど、師匠は『しょうがねえな。薄く作れば3杯ぐらいは飲めるだろう』とグラスを渡してくれたんです。

全く飲めない太田と田中にとっては3杯でもキツいんだけど、それでも頑張ってちびちび飲んでいましたね。太田は何とかなりそうだったけど、田中はもうヒドい状態で、真っ青な顔してトイレに駆け込んでしまいました。ここで粗相をしちゃいけないと、あれほど頑張ってお酒を飲もうとしている2人を私は見たことがありません。

私ですか？ お酒は大好きですから喜んでお付き合いしていましたけど、そんな状況の中、師匠が『お前さんも大変だね』って私の頭をポンポンと撫でるように叩いてくれたんです。あの幸せな気持ちはとても言葉では言い表せないですね」

飲みなれないウイスキーを飲んで顔を真っ赤にしている太田に対し、談志が放った言葉は今も心に沁み込んでいる。

「『お前さんはしようがない。この道を行くしかない。才能があるんだからな』って言ったんです。さらに私の横でうずくまっている田中を指さして、『こいつは“日本の安定だ”。いいか、絶対に切るなよ』と。

太田の相方として、田中が絶対に必要不可欠な存在だと見抜いていたんでしょうね。“日本の安定”っていう言葉を使うところがすごいですよね、談志師匠って。師匠の言ったことって本当に全部スッと入ってくるから不思議です」

「太田は俺の隠し子だ」談志発言が巻き起こした騒動

その後、談志は太田社長を連れて飲みに行くようになり、彼女の地元・阿佐ヶ谷のお店にも足を運んでくれたそうだ。

ところが後日、ある記者会見で、談志が爆笑問題を贔屓にしている理由を聞かれ、「そりゃあ、太田光は俺の隠し子だからな」と冗談を口にした。その発言がマスコミに面白おかしく取り上げられると、事務所には問い合わせが殺到したという。

「師匠がよく言う冗談というか洒落なので、私たちも笑って否定しましたけど、週刊誌の見出しだけを読んで勘違いする人もいるわけです。それに、太田は嬉しかったと思うけど、師匠のお弟子さんたちは気分がよくなかっただろうなと思います。

しかも、この師匠の言葉を太田の父が真に受けてしまって、お義母さんが責められたらしいんです。すぐ太田の実家に行って説明しましたけど、怒り心頭でした。

でもね、私が初めて太田の実家を訪ねたとき、部屋に飾ってあった写真を見て『あれは夫ですね』と言うと、お義父さんが『いや、俺の若いころの写真だよ』と答えたんです。もう本当に太田にそっくりで。だから自分の息子で間違いようがないはずなんです。

お義母さんはそんな話は気にも留めてなかったし、『（師匠に）会ったこともないわよ』って相手にしていませんでしたけど、お義父さんに『談志となんかあったのか』みたいなことを言われたら、それはやっぱりイヤじゃないですか。

だから何もしゃべらない太田の代わりに、談志師匠からも『申し訳なかった。謝っておいてくれ』と言われています、って私からご両親に一生懸命伝えました」

波乱万丈の原点は、病院で過ごした幼少期

太田社長自身、タレントから社長業に転身するとは全く思ってもいなかったが、振り返れば自分でも驚くほど波乱万丈な人生を歩んできたという。

そもそも生い立ちから試練の連続だ。シングルマザーの元に生まれ、『先天性股関節脱臼』という珍しい病気で、1歳半から東京都世田谷にある国立小児病院(言・国立成育医療センター)で入院生活を送る。だから、物心ついた時には病院の中だった。

「当時の見込みでは、手術をしても歩けるようになるのは難しく、車椅子生活になるかもしれない。でも何もしないで足が不自由になるくらいなら、それに賭けてみようということで緊急手術をしたんです。だから、私が分別がつくようになった頃には脚にギプスをつけた状態で、3歳半で退院した後もしばらくギプスが離せませんでした。

母は仕事の合間を見ては会いに来てくれていたみたいですけど、親の顔を見ると子どもに里心がついてしまうので、病室の外から見てくれていたみたいなんですね。こんな話をすると『大変な幼少期でしたね』と同情されることが多いんですけど、波乱万丈だったのはむしろ退院して実家に戻ってからでした」

母は保険のセールスウーマンだった

当時はまだシングルマザーが珍しく、世間の風当たりは相当強かった。しかも母親は太田社長が生まれる前に、親族の勧めでとある新興宗教に入信していて、彼女が退院するころになると、より一層宗教活動にのめり込んでいったのだという。

「母は保険のセールスウーマンとして働いて、女手一つで私を育ててくれました。幼いころの母との思い出といえば、その保険の仕事に連れ回されたことくらいです。

当時は女性が外で働くこと自体がまだ珍しく、保険に入るのは一部の裕福な家庭に限られていました。そんななかで『いざという時に子どもたちが困らないよう備えましょう』と説明してもなかなか理解してもらえないのですが、そこに私を連れていくとスムーズに話が進むわけです。

『娘は生まれた時から脚が悪くて、まだ完治するかもわからない。保険に入っていなかったので治療費を払うのに苦労しました。旦那様がいつ病気や交通事故に遭うかわかりません。そうすると、私みたいになりますよ』といった調子で、母は営業トークがうまくて聞き上手だから、ものの見事に契約を取ってしまうわけです。完全に私はダシに使われていたんですよ」

母親に翻弄される日々…「宗教二世」としての葛藤

転機は6歳の時に訪れた。同い年の男性との見合い話が母に持ち込まれ、しばらくして結婚。2人とも40代半ばで初婚同士だった。太田社長にとっても初めての「お父さん」である。母親の再婚を機に、世田谷の2Kから府中の2LDKの団地に引っ越した。

「父は母の信仰を受け入れていましたけど、いくら勧誘されても特定の宗教を信仰することはありませんでした。私は、いわゆる宗教二世ですけど、小学生高学年になると、母に対して『もう宗教の集まりには行きたくない』とごねるようになったんです。母は、私がそんなふうに言うのは父のせいだと怒りをぶちまけ、家庭に不協和音が鳴り始めました」

そんななか、決定的な事件が起こる。太田社長が中学生になったばかりのころ、自宅の6畳にも満たない部屋には不釣り合いな、巨大な仏壇が突然設置されていたのだ。それも三方開きの扉のついた高級仏壇であった。帰宅した父親も仏壇の前で絶句。まさに両親の離婚の危機であった。

「私を不憫に思ったのか、結局父は離婚を踏みとどまりましたけれど、一度亀裂が入った関係が修復されることはありませんでした。仏壇は一千万を下らないものだったらしいですけど、母は『自分が稼いだお金で買ったんだから何が悪い』みたいな感じでしたね。

ただ、私はその後も母に『人に宗教を勧めたりしないでね』ということだけはいつも伝えていました。

人には信仰の自由があるし、何かを信じ切ることができればそれで救われるということもわかっています。私自身は、宗教を斜めに見なければいけない環境で育ちましたけど、何か支えとしてそういうものがあったほうがいいな、とも思っています。

なので、未だに神社仏閣を見て回ったり、海外に行った時は教会を必ず巡ったりしていますけど、まだ信じられるものが見つかっていないんですよね。だから、今もそうした存在を一生懸命探しています」

母と決別し、高校2年で家を飛び出す

高校2年生になると、母親との折り合いはさらに悪化。今後の人生について考えたいと誰にも告げずに長野県へ一人旅に出た。2か月後に自宅に戻るも、家出と勘違いした母親は警察に捜索願を出していた。

一時は退学も覚悟したそうだが幸い停学ですみ、停学明けには家を出て4畳半一間のアパートで1人暮らしを始めたという。

学費を含め一切の援助を止められたため、喫茶店のバイトを2軒掛け持ちして生活費を稼いだ。留年せずに何とか高校を卒業した後は、モデルの他にテレビ番組のアシスタントなどの仕事をしてガムシャラに働いた。太田プロダクションに入った時の同期には、爆笑問題の2人の他に、松村邦洋やアントニオ猪木のモノマネをする春ちゃんこと春一番がいた。

「父は『学費を止めれば、私が家に戻ってくるだろう』と思ったようで、それはある意味、親心からの行動でした。一方の母は、私名義で勝手に加入した保険料を払えと言って毎月取り立てに来るんです。ホント、鬼でしたね。

それは太田と結婚した後も続きました。家計が火の車状態の時でも母はやってきて、『保険料を払え』ですから。私も家中を探して、小銭まで全部出して払いました。すると『千円足りないけど、今月はまあいいわ』って、1円単位まできっちり数えて持っていきましたよ。

太田は最初の頃こそ、『実のお母さんにそんなヒドいこと言っちゃダメだよ』と諭すように言っていましたけど、さすがに小銭まで出させる母を見て『あれは親じゃないな』と呆れたぐらいです」

大好きだった父親はすでに亡くなっているが、1人っ子だったこともあり、一時は母親と同居もしていたという。

「私といつも揉めちゃうからあまり居心地がよくないのか、すぐに自分の家に帰っちゃうんですよ。でも、足の手術をしてからは住んでいた団地を引き払って一緒に暮らしました。母は大正15年生まれで、先日99歳になりました。数え年で100歳ですけど、1歳でも年を間違えるとすごく怒るんですよね。高齢なので今は施設にお世話になっています」

