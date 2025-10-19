世帯年収1,000万円を超えているけど、なぜか貯蓄ができない。実は、このような家庭は決して珍しくありません。「贅沢しているつもりはないのに……」その感覚こそ、無意識のうちに家計を食い潰す危険なサインです。収入が増えるほど支出も膨らむ、高所得世帯が陥りがちな構造的な罠の正体と、その負の連鎖を断ち切る方法をみていきます。

すべては子どものため…高所得でも貯金ゼロの現実

都内のタワーマンションに暮らす、樋口大輔さん・千夏さん夫婦（共に45歳・仮名）。大手メーカーに勤務する夫と専門職の妻、いわゆるパワーカップルで、世帯年収は1,600万円にのぼります。私立中学に通う一人息子にも恵まれ、週末には家族で外食や小旅行を楽しむ姿は、傍目には誰もが羨む余裕のある暮らしに映ります。しかし、夫婦の思いは違うようです。

「贅沢をしているつもりはまったくないんです。それなのに、毎月収入がほぼ支出に消えていき、まとまった貯金ができていません」

彼らの支出の大部分は「息子の教育のため」という言葉に集約されます。月々10万円近い私立中学の学費に加え、大学受験を見据えた塾の費用が約5万円。さらに、将来の選択肢を広げるための英語塾やプログラミング教室にも通わせており、教育関連費だけで月20万円を超えます。

「周りも同じくらいかけていますし、息子の将来を考えれば当然の投資だと思っています」

周囲からは「余裕がある」と思われる旅行や食事も、「子どものために」が枕詞につくもの。「体験に勝るものはない」という信念から、行っているといいます。

さらに負担なのが35年ローンで購入した住居費。夫婦それぞれの職場での付き合いや、子どもの学校関係での家族ぐるみの交際費もかさみます。普段の食事に対してもこだわりがあります。

「共働きなので、冷凍食品なんかに頼ることも多いのですが、それでもできるだけ質の高いものを食べてもらいたい」

値は張るものの、オーガニックをうたうものを揃えているという二人。食費は自然と高くなります。これもすべて「息子のため」。そんな樋口さん夫婦の家計は「収入＝支出」といったもので、夫婦の口座残高はいつもギリギリの状態だといいます。

「コツコツと資産形成を進めていく必要がある。頭ではわかっているのですが、現実には難しくて……」

子どものためという言い訳のもと、一度生活水準を上げてしまった樋口さん夫婦。一度上げたレベルを下げるのは、想像以上に難しいことは誰もが知るところ。具体的な改善策を見出せないまま、時間だけが過ぎていくのでした。

高所得でも貯蓄ゼロは珍しくない。家計を蝕む「見えない支出」の正体

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）』によると、年収1,000万円から1,200万円未満の世帯のうち11.0％、年収1,200万円以上の世帯でも9.7％が、預貯金や有価証券といった金融資産を保有していない「貯蓄ゼロ」世帯であると回答。樋口さん夫婦のようなケースは、決して珍しいことではないのです。

高収入にもかかわらず、なぜ貯蓄ができないのか――総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』をみていくと、年間収入が高い世帯ほど、消費支出に占める教育費や交際費、外食を含む食費などの割合が高くなる傾向が見られます。収入の増加に伴い、子どもの教育や人付き合い、日々の食事など、あらゆる面で支出の基準額が引き上げられていくのでしょう。

まさに「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」という、いわゆる「パーキンソンの第2法則」が働くのです。高所得であるという安心感が、一つひとつの支出に対する判断を甘くし、「これくらいなら大丈夫」という「見えない浪費」を積み重ねてしまうのです。

この負の連鎖を断ち切る第一歩は、「家計の見える化」。たとえばどんぶり勘定になっている家計を、家計簿アプリなどを活用し、何にどれだけ使っているのかを正確に把握することからスタートします。次に効果の大きい固定費の見直し。通信料金や保険料、サブスクリプションサービスなど、一度見直せば継続的な節約につながります。そして最も重要なのが、給与天引きや財形貯蓄、積立投資などを利用し、収入があった時点であらかじめ一定額を貯蓄に回す「先取り貯金」を習慣化することです。残ったお金で生活する仕組みを作ることで、無意識の浪費を防ぎ、着実に資産を形成していくことが可能になります。

「そんなこと、基本中の基本ですよね、恥ずかしい。でも、その基本を実践に移すことが意外と難しい……」

