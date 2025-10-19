今泉佑唯「本当にやめて」呼びかけ 「知らない方に子どもの写真を撮られるのはとても怖い」
俳優の今泉佑唯（27）が18日、自身のXを更新し、呼びかけを行った。
【画像】今泉佑唯「本当にやめて」呼びかけ（全文）
今泉は「小さな子どもがいるため、自宅周辺での張り込みや撮影行為は本当にやめていただきたいです」とし、「知らない方に子どもの写真を撮られるのはとても怖いです。ただ普通の日常を送っているだけですので、どうかご理解とご配慮をお願いいたします」と求めた。
今泉は、1998年9月30日生まれ、神奈川県出身。アイドルグループ・欅坂46の元メンバー。18年11月、欅坂46を卒業。19年3月、初舞台『熱海殺人事件 LAST GENERATION 46』に出演。20年3月、舞台『あずみ〜戦国編〜』で主演を務める。以降、ドラマ『真夏の少年〜19452020』（20年）、舞台『修羅雪姫 復活祭 50th 修羅雪と八人の悪党』（22年）、舞台『最後の医者は桜を見上げて君を想う』（22年）などに出演した。
プライベートでは、21年1月に結婚し、同年6月、第1子を出産。22年10月に芸能界引退を発表したが、25年3月に「また一歩を踏み出す決意をいたしました」と伝え、10月には「seju」に所属したことを明らかにしている。
