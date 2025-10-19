【パパブブレ×AKB48】20周年を祝う特別なコラボキャンディが登場♡

AKB48の20周年を記念して、スペイン発祥のアートキャンディブランド「パパブブレ」との特別なコラボが実現しました。10月17日（金）より大丸東京店で開催される「AKB48 大衣装展 -時代を彩った装跡-」にあわせて登場する限定コレクション♡メンバーの永野芹佳さんがデザインを手がけ、“思い出と可愛さ”をテーマにしたキャンディたちは、ファン必見のメモリアルアイテムです。

パパブブレ×AKB48の特別コラボキャンディが誕生

AKB48の20周年を彩るスペシャルコレクション「しあわせりかコレクション」は、永野芹佳さんのアイデアから生まれた特別なコラボ。

メンバーやファンの思い出が詰まったデザインを、パパブブレならではの緻密な技術で美しく表現しています。

価格は税込880円。20年の歩みをキャンディという小さなアートで再現した、心ときめくアイテムです♡

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

“思い出と可愛さ”をテーマにした4つのデザイン

【AKB48ロゴ】

グループを象徴するピンクのAKB48ロゴをキャンディで再現。永野さんの好きな“桜”の優しさをイメージした味わいで、新たな門出を感じさせる一粒。

【20周年衣装】

華やかな記念衣装をモチーフに、チェリーコーラ味でポップに表現。胸元の「20」の文字まで丁寧に再現されています。

【ヘビーローテーション衣装】

代表曲「ヘビーローテーション」から着想。明るく弾ける“ポップコーン”のような可愛らしさが魅力です♪

【キャンディ衣装】

永野さんのサイリウムカラー“白”をイメージした清涼感あふれるフレーバー。可憐で透明感のある仕上がりになっています。

AKB48の20年の想いを詰め込んだキャンディをお土産に

AKB48の歩みをキャンディでたどる「しあわせりかコレクション」は、手に取るたびに笑顔になれる特別なギフト♡

20年の歴史を振り返りながら、これからの未来へと続く新しい一歩を象徴するアイテムです。

10月17日（金）より大丸東京店で販売。数量限定なので、ファンの方はぜひチェックしてみてください。

永野芹佳さんが贈る、“想い”をキャンディに込めて♡

AKB48の20周年という節目を祝うにふさわしい、愛と感謝のこもったコラボレーション。

「パパブブレ×AKB48」の特別なキャンディは、見ても食べても幸せになれる記念のひと品です。

ファンへの想いが詰まった“しあわせりかコレクション”、ぜひ手に取ってその可愛さを味わってみてください。