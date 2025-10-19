まるでパンティーのような買い物袋が話題 ツッコまれすぎて恥ずかしいけど案外使えるらしい
まるでパンティーのような買い物袋がSNS上で大きな注目を集めている。
「まじでみんな買う前によく考えてくれ！私はスーパーで数え切れないくらい『それはパンティ？』って聞かれている！」
と件の買い物袋を紹介したのはちぇふぁさん（@Chaehwa_at_AW）。
伸縮性のある絞り生地で作られ、エコバッグよりも手軽に持ち運びできそうだが、いかんせんパンティーそっくりなこの買い物袋。果たして使い勝手はどうなのだろうか？ちぇふぁさんにお話を聞いた。
ーー入手の経緯は？
ちぇふぁ：エコバッグを畳むのが大変面倒くさく、かといって放置したりぐしゃぐしゃのまま持ち歩くのも自分の性格上できず「畳まない エコバッグ」などで検索して見つけた気がします。「絞りバッグ」という商品名で見つかることが多いです。投稿したものはかなり前に購入しました。
ーー使い心地はいかがでしすか？
ちぇふぁ：メリットは普段はかなりコンパクトに持ち歩けて、いざ物を入れるとかなり伸縮性が高く2Lのペットボトルが3〜4本入るため急な大荷物にも対応可能なところです。一方、デメリットもあり、重いものをたくさん入れると持ち手の部分がやや痛いので工夫が必要です。あと本当にめちゃくちゃ「パンティだよね？」「パンティのショッピングバッグを持ってるの？」と聞かれます…が、別に気にするほどではないかもしれません。
ーー投稿に大きな反響がありました。
ちぇふぁ：同じバッグを持っている方からの共感メッセージや色柄違いのバッグの写真がいただけてうれしいです。買おうと思ってる人をまるで止めるかのようなツイートをしてしまいましたが、個人的には100%おすすめできるのでぜひ絞りバッグを調べてみてほしいです。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「よく伸びるパンティをエコバッグとして使っているのではなくて？」
「店員さんに入れますか？言われたら渡す時笑われるね」
「旦那にこれ恥ずかしいからやめてと言われました 理由はそぉ！パンツ 見たいだから恥ずかしいと… いっぱい入って良いんだよ？と言って見たが…我が家は赤 だったから余計恥ずかしいって言われ今や押し入れに入ったままです」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）