現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】40回に登場する難波屋（なにわや）。確かにあの芸人の面影が…

10月19日放送の40回に登場する出演者の扮装写真がNHKより公開されました。

2名が演じるのは以下の通りです。

■江口直人（どぶろっく）さん

生臭坊主・・・栃木の豪商との宴の席で歌麿と交流する坊主



■コウメ太夫さん

難波屋（なにわや）・・・水茶屋・難波屋の主人

＜第40回のあらすじ＞

身上半減の刑を受けた蔦重は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大さん）を訪ねる。

そこで妻の菊（望海風斗さん）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎さん）の面倒をみて欲しいと託された蔦重。

手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉さん）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！さん）と喧嘩になり…。

さらに蔦重は歌麿（染谷将太さん）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かうが…。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。