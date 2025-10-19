＜子の安全より2万円！？＞また？「入れて〜」断ってるのに友だちの妹が勝手に来る！【第1話まんが】
私（キムラカヨ、30代）は夫（サトル、30代）と娘（マキ、小3）との3人暮らし。マキが保育園のときから親子で仲よくしているのがヨダ家です。ヨダ家は姉のアンジュちゃん（小3）と、妹のミアちゃん（小1）の姉妹。アンジュちゃんはマキと同級生で、習い事も同じです。ママのナギサさんは、ミアちゃんが小学生になったのを機に時短勤務からフルタイム勤務に変えました。そんなヨダ家の変化が、私たち家族に影響するとは思ってもいなかったのですが……。
私はミアちゃんが赤ちゃんの頃から知っています。ミアちゃんはかなりヤンチャな子なので、手を焼くことが多いです。ミアちゃんがマキたちと一緒に外で遊んでいるときはいいのですが、家のソファで飛びはねたり、勝手に家じゅうの部屋に入ったりするので困っています。正直、私はミアちゃんを家に入れたくはありません。
アンジュちゃんがうちに遊びに来るのは週に2回程度。それぐらいの頻度なら、ミアちゃんを連れてうちへ来ても私は我慢できます。でも少し前から、ミアちゃんは1人でも頻繁にうちへ来るようになったのです。毎回、インターフォン越しに「ママやアンジュちゃんが一緒じゃないと入れないよ」と断るも、玄関先で騒いだり、鍵のかかったドアをガチャガチャと開けようとしたり、庭のほうへ回ってきて「開けて！ 入れて！」と窓ガラスを叩いたりするのです。
正直なところマキやアンジュちゃんと一緒のときでも、手がかかるミアちゃんには来ないでほしいと思ってしまいます。私がナギサさんに連絡しても、仕事中で対応できず「帰らせて」と言われるだけ。ミアちゃんが頻繁にうちに来る状況は変わらないままです。
結局、私がミアちゃんをなだめたり、家に入れたりするしかないので本当に大変。これが続くのはイヤだし、何より私が感じるストレスが大きくて困っています。
うまくミアちゃんの訪問を断る方法はないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
私はミアちゃんが赤ちゃんの頃から知っています。ミアちゃんはかなりヤンチャな子なので、手を焼くことが多いです。ミアちゃんがマキたちと一緒に外で遊んでいるときはいいのですが、家のソファで飛びはねたり、勝手に家じゅうの部屋に入ったりするので困っています。正直、私はミアちゃんを家に入れたくはありません。
アンジュちゃんがうちに遊びに来るのは週に2回程度。それぐらいの頻度なら、ミアちゃんを連れてうちへ来ても私は我慢できます。でも少し前から、ミアちゃんは1人でも頻繁にうちへ来るようになったのです。毎回、インターフォン越しに「ママやアンジュちゃんが一緒じゃないと入れないよ」と断るも、玄関先で騒いだり、鍵のかかったドアをガチャガチャと開けようとしたり、庭のほうへ回ってきて「開けて！ 入れて！」と窓ガラスを叩いたりするのです。
正直なところマキやアンジュちゃんと一緒のときでも、手がかかるミアちゃんには来ないでほしいと思ってしまいます。私がナギサさんに連絡しても、仕事中で対応できず「帰らせて」と言われるだけ。ミアちゃんが頻繁にうちに来る状況は変わらないままです。
結局、私がミアちゃんをなだめたり、家に入れたりするしかないので本当に大変。これが続くのはイヤだし、何より私が感じるストレスが大きくて困っています。
うまくミアちゃんの訪問を断る方法はないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび