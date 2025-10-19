阪神CSシリーズ進出にある”裏エピソード” 勝みなみは粘りの『69』に「ゴルフのレベルが上がってきている」
＜BMW女子選手権 3日目◇18日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞今大会でもいつものルーティンは欠かせない。大好きなプロ野球・阪神タイガースの試合を、夕食時にタブレットで観戦する。今週はクライマックスシリーズファイナルシリーズの真っ最中。大会2日目（17日）夜には、2年ぶりの日本シリーズ進出を見届けた。
【写真】カッコイイ！ コースには高級車がいっぱい
「見ました。さいっこう」と笑顔を見せつつ、こんなエピソードも明かす。選手用ホテルのビュッフェ形式のレストランで、食事をとって席に戻ってきたら、佐藤輝明内野手の決勝打（3ラン）を見逃した。「3点が入っていた（笑）。ハイライトで見て、すごいな〜痺れる〜って。4番はサトテルしかいない」。横浜DeNAベイスターズを相手に3連勝。ストレートで進出を決めて大興奮だ。その翌日に、勝も奮闘した。立っているのさえ大変な強風下のなか、5バーディ・2ボギーの「69」と伸ばした。インからスタートし、ピンに絡めた11番、3打目がカップをくるりと回った12番パー5と連続バーディが先行。ボギーも出ながら、「ずっと粘って」迎えた後半7番では7メートルを決めて60台をマークした。最終9番では、バーディパットを打つ前に、構えたアドレスを3度外した。「風がびゅっと吹いたら（フェースに球が）当たっちゃう。揺れていて、一回はコロってなった」。そんなタフなコンディションで3日連続で赤字を並べ、トータル8アンダー・21位タイまで上げた。「耐えるのってすごい大事。どんな状況でも、悪い時でもいい時でも、ピンチは来る。そこで耐えてバーディを取るというゴルフがきょうもできていた。少しずつゴルフのレベルが上がっているなと感じた」。先週の「ビュイックLPGA上海」ではプレーオフの末2位。手応えばかりが増えてきている。上位に食らいついていきたい。「粘った人が上位にいけると思う。あしたも耐えて、バーディをひとつでも多くとって上位にいけたら」と意気込んだ。（文・笠井あかり）
