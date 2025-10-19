新潟市の万代シテイで「親子で楽しんで学ぶ」がテーマの体験型イベント「万代ファミリーフェスタ」が開催されています。



大きな「ゴーちゃん」の中で元気に遊ぶ子どもたち。

18日から始まった「万代ファミリーフェスタ」はアナウンサー体験や、運転の癖を診断し安全運転に生かせるなど体験型のブースが並んでいます。（アナウンサー体験は18日のみ）

ステージイベントも盛りだくさんで、18日はヒーローショーが多くの親子連れで賑わいました。

万代ファミリーフェスタは、19日も午前１０時から午後４時まで開催され、ステージショーなどが予定されています。

