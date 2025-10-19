ÃöÌÚ¡õºä¸ý vs ¥Æ¡¼¥º¡õ¥´¥Ã¥Á¡Ä½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¼çºÅ¤À¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°Àï¡× 1973Ç¯¼Â¸½¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û£±£°Æü¤«¤é£±£µÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¾®ÎÓÅ¸¡×Âè£²ÃÆ¤Ï¡¢£±£³£·£°¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÇÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢¹±Îã¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¡¦Ç³¤¨¤ëÆ®º²¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸¡×¤Ï£´Æü¤«¤é£±£³Æü¤Þ¤Ç·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÁ°ÅÄÆüÌÀ¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃöÌÚ¤È¾®ÎÓ¤Ï£±£¹£·£´Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¹Ç¯¡Ë£³·î£±£¹Æü¡¢Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Çà¾¼ÏÂ¤Î´àÎ®Åçá¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿Âç¾¡Éé¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÁ°Ç¯¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°Àï¡×¤À¡£
¡¡º£¤«¤é£µ£²Ç¯Á°¡¢£·£³Ç¯£¹·î£±£±Æü¤Ë¶äºÂ¡¦ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿ÃöÌÚ¤ÎÈ¯É½¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£à²«¶â¥³¥ó¥ÓáÃöÌÚ¡õºä¸ýÀ¬ÆóÁÈ vsàÅ´¿Íá¥ë¡¼¡¦¥Æ¡¼¥º¡õà¿ÀÍÍá¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÁÈ¤ÎàÌ´¤ÎÂÐ·èá¤¬·èÄê¤·¡¢£±£°·î£±£´Æü¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°Àï¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎ®ÃÒÈþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅì¥¹¥Ý¤Îºù°æ¡Ê¹¯Íº¡Ë¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¤¹¡£¡Ø£µ·î¤°¤é¤¤¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢°æ¾å¡ÊÇî¡Ë¼ÒÄ¹¤Ë¾å¿½¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò´ë²è¡¢¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·Æü¥×¥í¤Î¡ÖÇä¤ê¶½¹Ô¡×¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅì¥¹¥Ý¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥Æ¡¼¥º¡õ¥´¥Ã¥Á¤Î¥®¥ã¥é¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡¢Èô¹Ôµ¡Âå¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢²ñ¾ì»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡£·£³Ç¯¤Ï·ãÆ°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ºä¸ý¤ÈÃöÌÚ¤Ï¡¢£Î£Å£Ô¡Ê¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¿©¤·¡¢£²·î£¸Æü¤Ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¡£Æü¥×¥í¤È¿·Æü¥×¥í¤Î¹çÊ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¸´î¤¹¤ë¤¬¡¢¸åÆü¡¢ÂçÌÚ¶âÂÀÏº¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¤´ÇË»»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢ºä¸ý¤Ï¾®ÂôÀµ»Ö¡Ê¸å¤Î¥¥é¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡Ë¡¢Âç¾ëÂç¸ÞÏº¡¢ÌÚÂ¼À»êã¡Ê¸å¤Î·ò¸ç¡Ë¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÅÄÃæÊÆÂÀÏº¤òÏ¢¤ì¤Æ¿·Æü¥×¥í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡ÊÄ¾¸å¤ËÆü¥×¥í¤ÏÊø²õ¡Ë¡£¡¡
¡¡¿·Æü¥×¥í¤Î£±¼þÇ¯Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£³·î£³£°Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÇØ¹»Ñ¤Ç½õ¤Ã¿Í¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀª¤ò½³»¶¤é¤·¤ÆÃöÌÚ¤È¼ÆÅÄ¾¡µ×¤òµß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²«¶â¥³¥ó¥Ó¤Ï£´·î£²£°Æü¡¢Â¢Á°¤Ç¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥¥ó¥¹¡õ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥½¥ÈÁÈ¤ò£²¡Ý£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢Éü³èÂè£±Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆóÀþµé¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÅì¥¹¥Ý¤Ï¡Ë£´·î¤ÎÂ¢Á°¤Ç¥Æ¡¼¥º¡õ¥´¥Ã¥Á¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò´ë²è¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥º¤¬¥À¥é¡¦¥·¥ó¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¥¤¥ó¥É¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é£²²óÌÜ¤ÎÂ¢Á°¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¡£¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì¹ï¤âÁá¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¿¡£Ëè½µËè½µ¡¢¤·¤ç¤Ü¤¤³°¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£»³ÅÄ¡ÊÎ´¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢¥Æ¡¼¥º¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë£Î£×£ÁËÜÉô¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Çºù°æ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ø¤ªÂð¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿¡©¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌä¤¤µÍ¤á¤¿¡£À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¤Î²òÀâ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÊËÜÍè¤Î¡ËÅì¥¹¥Ý¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÎ®¤µ¤ó¡Ë
¡¡Î¾µ¼Ô¤Ï¡¢ºù°æ¹¯Íº¤¬¿·Æü¥×¥íÃ´Åö¡Ê¸å¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²òÀâ¡Ë¡¢»³ÅÄÎ´¤¬Á´Æü¥×¥íÃ´Åö¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²òÀâ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£±£°·î£±£²Æü¡¢¥´¥Ã¥Á¤È¥Æ¡¼¥º¤ÏÌµ»ö¤ËÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íâ£±£³Æü¤ËÃöÌÚ¤Èºä¸ý¤È¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ï»ËÜÌÚ¤«¤é¶äºÂ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·½É¤Þ¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ËÀªÃ°É´²ßÅ¹²°¾å¤ÇÌó£³£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¸ø³«Îý½¬¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡·èÀïÅöÆü¡¢Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Ï£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤Î´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£¹£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÌ¾Êª¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡¦¥º¡¼¥¬¥ó¤¬ºÛ¤¯¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ç½é¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ²»³ÚÂâ¤ÎÆüÊÆ¹ñ²Î¿áÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÛÆâ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¥Æ¡¼¥º¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸¸ª¤òÍî¤È¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¡¼¥º¤Çºä¸ý¤ÈÂÐÖµ¡£ºä¸ý¤¬¥Æ¡¼¥º¡¢ÃöÌÚ¤Ï¥´¥Ã¥Á¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ä¹çÂÎ¡¢Ï¢·¸µ»¤¬¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢£±ËÜÌÜ¤Ï¥Æ¡¼¥º¤¬ºä¸ý¤Ë¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡£²ËÜÌÜ¤ÏÃöÌÚ¤¬¥Æ¡¼¥º¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¤¡¢ºä¸ý¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£ºä¸ý¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢£±¡Ý£±¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡£³ËÜÌÜ¡¢ÃöÌÚ¤Ë¥¡¼¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥´¥Ã¥Á¤¬ÊÒ¼ê£±ËÜ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¤¤¤¦àÌ¾¥·¡¼¥óá¤òÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤¬¥´¥Ã¥Á¤Ë¿·Ê¼´ï¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥ì¥Ã¥°¥í¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ê²óÅ¾ÂÀÞ¤ê¸Ç¤á¡Ë¤ò·è¤á¡¢¥¿¥Ã¥°¤È¤Ï¤¤¤¨»Õ¾¢¥´¥Ã¥Á¤«¤é½é¤Î¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£ÆüËÜÁÈ¤Î¾¡Íø¤Ë´ÑµÒ¤ÏÇ®¶¸¤·¡¢¶½¹Ô¤âÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥º¤Ï£±£°·î£¸Æü¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡ÊÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¡Ë¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¤Î£Î£×£Á²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ¡¢¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò±£¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Çºä¸ý¤Î¥³¥Ö¥é¥Ä¥¤¥¹¥È¤Ï¡Ø»à¤Ì¤Û¤ÉÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï»à¤Ì»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ïºù°æ¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£