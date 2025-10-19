ボクシング帰り、大手牛丼チェーン店「松屋」の前で足が止まった。そこには「ジャークチキン」なる文字と、こんがり焼けたおいしそうなチキンの写真。すぐにでも食べたかったが、異臭騒ぎになりそうなくらい汗臭かったので帰宅。

こうなったら家で作ってみようと調べたところ、ジャークチキンはジャマイカ発祥のスパイシーな鶏肉料理とのこと。「ジャーク（ｊｅｒｋ）」という言葉は、スパイスで味付けして焼くという意味を指す。何とこのジャークチキン、「松屋」だけでなく都内を中心に専門店の出店が相次いでおり、コンビニでも見かけるほど話題のフードだった。

本場のジャークチキンは、オールスパイスやチリペッパーなどをミックスして作るのだが、雑な私にそんな高等芸は無理。ということで、Ａｍａｚｏｎで入手した「ジャークチキンミックス」と、冷凍庫の片隅で眠っていたささみで作ることに。作り方はカンタン。ビニール袋に筋を取ったささみ４本、ジャークチキンミックス・オリーブオイル各大さじ１、レモン汁小さじ１を入れ、もみこんで焼くだけ。もみこんだ後、冷蔵庫で１時間ほど置くと、味が染みてさらにおいしくなる。

さて、気になるそのお味はというと…、がっつりスパイスがきいていて、ご飯というよりビールやハイボールが恋しくなる。ジャークチキンミックス単体でもいいが、好みでニンニクのすりおろしとチリペッパーを少々加えると、さらにインパクトが増す。そして、ささみよりも鶏もも肉や手羽先など、脂が多い部位のほうが格段においしく仕上がる。

まだ日本の食卓で主役の座を射止めるほどではないが、いつもの唐揚げや焼き鳥に飽きた時の「味変アイテム」としては強力。スパイスの刺激にハマれば、気づけばリピートしているはず。次の晩酌のお供に、一度「ジャマイカの風」を呼び込んでみてはいかが？