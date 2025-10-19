悪化すると失明や腎不全という合併症にもつながりかねないのが糖尿病だ。どのような病気なのか、糖尿病専門医の鶴田加奈子先生に聞いた。

――糖尿病とは

鶴田医師（以下、鶴田）血液中の糖（グルコース）が増えてしまう病気です。鍵となるのがインスリンというホルモンです。このインスリンの絶対量が少なくなったり、量はあるのに働きが悪くなったりすることにより、血液中の糖が多い「血糖値が高い」状態になります。

――血糖値が高い状態はなぜ体に良くないのですか

鶴田 糖の影響で、血液がドロドロになり血管の内皮細胞を傷つけていくからです。血管は全身の臓器を巡っています。どこの血管を傷つけたかに応じて、様々な合併症につながる。イメージしやすいのは、心筋梗塞や脳梗塞でしょう。また、血糖値が高いと、血液中のいろいろな物質の働きが悪くなる。例えば白血球の働きが低下すると、免疫の力の低下につながります。

――症状は出ますか

鶴田 基準値をギリギリ超えたぐらいでは症状が出ないケースが多いです。しかし、急激に血糖値が悪化するなど、状態が悪くなると、多飲多尿や体重減少などの症状が出始めます。ほか、長期で糖尿病を放置しているような方の中には、足のしびれやふらつきなどの神経症状を訴えられる方もいます。

――神経症状ですか！ 怖いですね

鶴田 さらに悪化すると、もっと怖い合併症につながります。糖尿病からくる３大合併症は神経障害、目の障害、腎障害です。例えば、道に落ちていたくぎを素足で踏んでも気づかなくなるといった感覚の低下が起こると、感覚神経障害と言います。

――目の障害というのは、失明などにもつながりますか

鶴田 はい。緑内障や網膜変性症に次いで失明の原因として多いのが糖尿病性網膜症です。高血糖の状態が続き、細い血管がダメージを受け続けると、目の奥のスクリーンの役割をする網膜という場所に影響が出るからです。腎障害は、最終的には透析治療が必要になるケースもありますね。

――糖尿病の方が足を切ることになった…という話を聞いたこともあります

鶴田 それは足病変ですね。血管障害と神経障害と感染症が合わさり起こる病気です。例えば、足に小さな傷ができても気づかず、そこから細菌が入ります。免疫の力が弱いため、感染が広がり、それが骨までに至る。そうなると、体の中心にまで感染が広がらないよう足を切断するという決断をせざるを得ないこともあるんです。

