アイドルユニット「Merci Merci（メルシーメルシー＝メルメル）」元メンバーで俳優の齋藤栞（26）が19日、SNSを更新し「【ご報告】これまで活動してきた『齋藤栞』から『西東しおり』（さいとうしおり）に改名することになりました」と改名を発表した。

7月には人事院・法務省の令和7年度の「刑務官採用試験広報ポスター」のモデルに起用されており「これからも皆さまに、新しい名前と共に心に残る瞬間を届けていけるよう挑戦を続けていきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします」と報告した。

西東は、バスケットボールと神奈川県を軸にした電車旅の動画を定期的に投稿し、TikTok（ティックトック）のフォロワーは42万8000を数える。コロナ禍の最中の21年7月10日に結成したMerci Merciの1期生で、同21日にシングル「君と紡いだ二人の夢は…／拝啓 臆病だったあの日へ」をリリースし、デビュー。当初は21人体制だったが、その後、メンバーは7人となり、それぞれが専門性が高い得意ジャンルを持ち、個の能力を発揮する超個性派集団のメンバーに成長。2月22日には東京・渋谷Duoで過去最大規模のワンマンライブ「Merci Merci WINTER LIVE 2025」を開催した。

ただ、その後、グループの活動はストップし、西東は8月5日に所属していたスペースクラフト・エージェンシーからの退所をSNSで報告。「約4年間、アイドル活動をはじめ さまざまな挑戦をさせていただきました。在籍中におせわになったスタッフの皆さま、関係者の皆さま そしていつも心強く応援してくださっているファンの皆さまに心より感謝申し上げます」とつづった。同30日には人生初の生誕祭イベントを開催した。

◆西東しおり（さいとうしおり）1999年（平11）8月29日、神奈川県生まれ。フェリス女学院大を卒業。各有名大の女子大生を中心としたユニット「キャンパスクイーン」から選抜された、メルメルの1期生だった。趣味はバスケットボール、ボクシング。特技はスリーポイントシュート、プロテインマイスター、調理師免許取得。