【秋華賞】桜花賞馬・エンブロイダリー 女王の座を取り戻す！オークスから直行で二冠狙う
エンブロイダリー（c）SANKEI
10月19日（日）に牝馬三冠最終戦 第30回秋華賞＜GI 3歳オープン（国際）牝（指定）馬齢 コース：2,000メートル（芝・右）＞京都競馬場で行われる。
春に栄冠を掴んだ馬、そして春に勝ち切れずに涙した馬、そして春は無名だった馬。秋華賞は異なる出自となる3歳牝馬たちが栄冠を争う。
失った女王の座を取り戻すために奮起する馬もいる。桜の女王エンブロイダリーは秋華賞への想いを紡いでいる。
2歳時は毎回のように上がり最速を記録したようにキレのある末脚を武器にしていたが、同時にスタートでの出遅れ癖が大敵に。それが出世を阻む場面も多く見られたが、3歳緒戦のクイーンCで変身する。
好位から動いて抜け出すという新境地を見せて重賞初制覇を飾ると、その勢いのまま挑んだ桜花賞はモレイラとのタッグで直線一気に抜け出し、3連勝桜の女王の座を射止めてみせた。
ところがオークスは中団の外目から上位をうかがうも直線を向いたときにはすでに脚色がいっぱいに。2400mという距離の壁に泣く形で9着に終わってしまった。
それ以来の実戦となる秋華賞。2ハロン縮んで2000m戦になるのはプラスとなりそうで、血統を見る限りは十分守備範囲。
ルメールとともに挑んだ1週前の追い切りでも順調な仕上がりを見せている。キレ味ならばカムニャックをもしのぐ末脚の持ち主だけに、秋の淀で美しい姿を見せたい。
第30回秋華賞（GI）枠順
2025年10月19日（日）3回京都7日 発走時刻：15時35分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ダノンフェアレディ（牝3 坂井瑠星）
1-2 ルージュソリテール（牝3 北村友一）
2-3 ジョスラン（牝3 岩田望来）
2-4 レーゼドラマ（牝3 藤岡佑介）
3-5 ブラウンラチェット（牝3 池添謙一）
3-6 ケリフレッドアスク（牝3 西塚洸二）
4-7 クリノメイ（牝3 酒井学）
4-8 テレサ（牝3 松山弘平）
5-9 マピュース（牝3 横山武史）
5-10 エリカエクスプレス（牝3 武豊）
6-11 エンブロイダリー（牝3 C.ルメール）
6-12 ヴーレヴー（牝3 菱田裕二）
7-13 セナスタイル（牝3 岩田康誠）
7-14 ビップデイジー（牝3 西村淳也）
7-15 インヴォーグ（牝3 団野大成）
8-16 ランフォーヴァウ（牝3 小崎綾也）
8-17 カムニャック（牝3 川田将雅）
8-18 パラディレーヌ（牝3 丹内祐次）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？