【秋華賞 見どころ】燃えさかる秋の華の頂を掴むのは誰か



カムニャック（c）SANKEI

第30回秋華賞見どころ

秋の華はまるで炎のように燃えさかる―― 牝馬三冠レース最後の一冠となる秋華賞は春のクラシックを走ってきた実力馬と秋の上がり馬が激突する。

3歳牝馬として走る最後の限定競走。それだけに最後の一冠を目指して毎年のように激戦が繰り広げられる。

例えば2015年。オークス馬となったミッキークイーンが抜け出したところに猛追したのは、春は無冠に終わったクイーンズリング。オークス馬の意地とプライドでミッキークイーンがクビ差先着して二冠を達成し、世代の頂点に立った。

2021年は桜花賞馬ソダシとオークス馬ユーバーレーベン、どっちが二冠を達成するかが注目されたが、勝利したのは栄冠に届かなかったアパパネの娘こと、アカイトリノムスメ。母をも彷彿とさせる力強い末脚で秋華賞母娘制覇を果たしてみせた。

さかのぼること26年前、1999年には夏に力を付けてきた伏兵・ブゼンキャンドルが春のクラシック戦線を沸かしてきた馬たちが作ったハイペースな流れを追走し、直線で豪快に伸びてきて大波乱の末に女王の座に君臨した。

春に栄冠を掴んだ馬、そして春に勝ち切れずに涙した馬、そして春は無名だった馬。秋華賞は異なる出自となる3歳牝馬たちが栄冠を争う。

今年の筆頭格はオークス馬カムニャックで間違いない。

決して特別な良血馬というわけではなかったが、昨夏のデビュー戦では2着馬に3馬身半差を付ける快勝ぶり。一躍世代のトップ候補に躍り出たが、アルテミスSで6着に完敗すると、3歳緒戦のエルフィンSでも4着に終わり、桜花賞は断念。

中距離への確かな適性を信じ、オークスに的を絞るとフローラSではシュタルケの豪腕が炸裂して、見事に勝利。オークスへの切符を掴んでみせた。

そうして挑んだ樫の舞台。カムニャックは後方で脚を溜めていくと直線で猛然と伸び、先に抜け出した2歳女王アルマヴェローチェとの一騎打ちを制して勝利。かつての素質馬が表舞台に帰ってきたと言わんばかりにオークスを制してみせた。

一度掴んだ女王の座はもう離さない。秋緒戦のローズSではプラス8キロと少しふっくらした状態で臨むも、1000m通過が56秒8というハイペースの中を追走。

ラスト3ハロンはすべて11秒台というレース全体の上がりよりも0.6秒速い34秒6でまとめ上げて差し切った。ハイペースの中の消耗戦でも力強く抜け出す姿は紛れもなく女王そのものだった。

一度使って迎える今回。体調面での不安はなく、さらに1800mよりも長いレースでは4戦全勝と相性もいい。

秋華賞の行われる京都芝2000m戦でも問題なく走れそうなだけに二冠制覇は限りなく現実味を帯びている。

失った女王の座を取り戻すために奮起する馬もいる。桜の女王エンブロイダリーは秋華賞への想いを紡いでいる。

2歳時は毎回のように上がり最速を記録したようにキレのある末脚を武器にしていたが、同時にスタートでの出遅れ癖が大敵に。それが出世を阻む場面も多く見られたが、3歳緒戦のクイーンCで変身する。

好位から動いて抜け出すという新境地を見せて重賞初制覇を飾ると、その勢いのまま挑んだ桜花賞はモレイラとのタッグで直線一気に抜け出し、3連勝桜の女王の座を射止めてみせた。

ところがオークスは中団の外目から上位をうかがうも直線を向いたときにはすでに脚色がいっぱいに。2400mという距離の壁に泣く形で9着に終わってしまった。

それ以来の実戦となる秋華賞。2ハロン縮んで2000m戦になるのはプラスとなりそうで、血統を見る限りは十分守備範囲。

ルメールとともに挑んだ1週前の追い切りでも順調な仕上がりを見せている。キレ味ならばカムニャックをもしのぐ末脚の持ち主だけに、秋の淀で美しい姿を見せたい。

遅れてやってきた大器が秋のビッグタイトルを掴みにやってきた。ジョスランが春の既存勢力を相手に真っ向勝負を挑む。

全兄は皐月賞、有馬記念などGⅠ3勝のエフフォーリア、全姉のペリファーニアも桜花賞で3着という超良血ファミリーの出身。

それだけにデビュー当時から期待をかけられ、デビュー戦を快勝後に挑んだフラワーCではキャリア1戦の身ながら4着に健闘。

春のクラシックを見送ってまで成長を促した成果が出て、カーネーションCで2勝目を挙げると、秋緒戦の紫苑Sでは伏兵のケリフレッドアスクにはクビ差届かなかったが、2着に食い込んだ。

エンブロイダリーともカムニャックとも対戦したことがないという未知の魅力に加え、中距離での安定した実力が魅力。それだけに逆転の可能性があってもいいだろう。

秋華賞は2000m戦だが、桜花賞馬が好成績を上げる傾向があるレースだけにマイル戦のようなスピード勝負になることがしばしばある。そうなった時に面白い存在となるのがマピュースだ。

クイーンCでエンブロイダリーの2着に入ってクラシックへの出走権を掴むと、桜花賞では出遅れながらも後方からよく伸びてきて4着。

距離適性を考えて牡馬相手のNHKマイルCへと挑んだが、スタートで接触する不利があり、直線で伸びきれずに7着完敗。

素場らしいスピードがありながらもどうも生かせないという少々歯がゆさが残るまま、春は過ぎていった。

そうして迎えた夏。マピュースが挑んだのは古馬相手の中京記念。

52キロの軽斤量が味方したのは確かだが、スタートから楽に2番手に付けて流れに乗ると、直線で逃げるシンフォーエバーを交わして見事に勝利。持ち味のスピードを生かして古馬を蹴散らしてみせた。

3歳牝馬同士で行うGⅠ、秋華賞は自身初となる2000m戦。世代でも上位のスピードを持ってすれば押し切ることもできるはず。春の雪辱を秋の京都で晴らすことができるだろうか。

樫の女王の実力の証明か、桜の女王の復権か、夏の上がり馬の台頭か、そして伏兵の雪辱か――今年の秋華賞も燃えるような激しいレースとなりそうだ。



■文／福嶌弘

第30回秋華賞（GI）枠順

2025年10月19日（日）3回京都7日 発走時刻：15時35分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ダノンフェアレディ（牝3 坂井瑠星）

1-2 ルージュソリテール（牝3 北村友一）

2-3 ジョスラン（牝3 岩田望来）

2-4 レーゼドラマ（牝3 藤岡佑介）

3-5 ブラウンラチェット（牝3 池添謙一）

3-6 ケリフレッドアスク（牝3 西塚洸二）

4-7 クリノメイ（牝3 酒井学）

4-8 テレサ（牝3 松山弘平）

5-9 マピュース（牝3 横山武史）

5-10 エリカエクスプレス（牝3 武豊）

6-11 エンブロイダリー（牝3 C.ルメール）

6-12 ヴーレヴー（牝3 菱田裕二）

7-13 セナスタイル（牝3 岩田康誠）

7-14 ビップデイジー（牝3 西村淳也）

7-15 インヴォーグ（牝3 団野大成）

8-16 ランフォーヴァウ（牝3 小崎綾也）

8-17 カムニャック（牝3 川田将雅）

8-18 パラディレーヌ（牝3 丹内祐次）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

