足立梨花、ビキニ姿でサウナ満喫「食べすぎてお腹ぽよってる」 愛犬との2ショットも披露
俳優の足立梨花（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿でサウナを満喫する様子を公開した。
【写真】「食べすぎてお腹ぽよってる」ビキニ姿のサウナショットを披露した足立梨花 ※2枚目
「サウナにちゃんと入ったの初めて」という足立は、「食べすぎてお腹ぽよってるのはご了承ください笑」とユーモアを交え、ビキニ姿でサウナを楽しむ様子を披露。愛犬を抱っこした2ショットも公開し、「にこちゃんはずっと笑ってました」と様子を伝えた。
ファンからは「セクシー」「全然ぽよってない スタイル抜群ですね」「これくらいの細さがちょうど良い」「目の保養、ありがとう」などの声が寄せられている。
