´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÆóÅáÎ®²Î¼ê¤¬·ëº§¡¡¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ï·ÝÇ½³èÆ°Åù¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤Î³èÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µ´Ç¸î»Õ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼À¥Àî¤¢¤ä¤«¡Ê33¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ÝÇ½³èÆ°Åù¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤È»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´Ë¤«¤Ê¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËèÆü¤¬´¶¾ð¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¡¢2¿ÍÊ¬¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤ÎÀè¡¢²Î¤ò¤¦¤¿¤¤Â³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤âÀ¥Àî¤¢¤ä¤«¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¥Àî¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡¢½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢15Ç¯2·î¤Ë´Ç¸î»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢16Ç¯6·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´ÆüÏÂ¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Î»Ô´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¤âÌ³¤á¤ë¡£