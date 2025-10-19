

2024年11月、ゲストに世界的パフォーマーGABEZ（左:hitoshi、右:MASA）を迎えての独演会（写真：ベンビー提供）

【写真で見る】｢愛娘に続き､母親も亡くして…｣｢お前､そろそろ本気出して気入れろ｣沖縄No.1芸人の地位を捨て､東京に進出した俳優ベンビー、知られざるその素顔

沖縄でNo.1ピン芸人として活躍していたベンビーが、突然2024年4月になんのツテもなく東京へ進出した。

齢50にして地位も名誉もかなぐり捨て、最愛の娘の死を受け止めるという大きな試練もあったなかで、覚悟を持って上京し、現在俳優として地道に活動中。

激しく浮き沈みありながらも「世界のベンビー」の実現だけを見て元気に前に進んでいるベンビーの「マインドコントロール術」を探る。

五十路にして東京へ上陸「ただただ楽しい」

沖縄ピン芸人として君臨していた五十路のベンビーは、2024年3月31日満を持して東京へ上陸。初めての土地にドキドキどころかワクワクしかなかった。

「東京に住んでみて正直まったく違和感なく、ちょっと人が多いところに引っ越したぐらいの感覚ですね」

決して強がりではなく、ベンビーの顔を見れば一目瞭然で完全に東京に溶け込んで楽しんでいるのがわかる。

沖縄を出るのは23歳にオーストラリアに留学して以来27年ぶりで、国内では初。

本来あってはならない悲痛な出来事を受け止めることで強くなったと言い聞かせ、沖縄とは違う大都会のビル群が溶け込んでいる空を見上げながら言う。

「東京に引っ越した頃は車を売ったばかりでお金もちょっとあったのもあって、3カ月ぐらい遊んでましたね。沖縄出身の知り合いもたくさんいて、5月頭には映画『宝島』の撮影があり、そこで沖縄出身のエキストラのみなさんと仲良くなって、7月の僕の誕生日に一緒にパーティーしたりとか、『東京どうですか？』と聞かれれば『ただただ楽しいですね』っていつも答えていました」

地方から上京したての大学1年生張りに、アーバンライフを超満喫。さすが、学生時代から遊びには余念がない。



上京したての2024年4月初旬、オリジンOBとの花見開催。スリムクラブ、キャン×キャン、ハンジロウ、三日月マンハッタンの仲嶺巧など（写真：ベンビー提供）

東京で知り合ったプロデューサーからミュージカル系の舞台の仕事をもらったり、所属事務所のオリジンからは東京でお笑い単独ライブと、チョコチョコ仕事が舞い込んでくる。

その間に、映画やドラマのオーディションに行ったり、エキストラをやったりと忙しい日々を送っていた。

「イメージすることが現実につながる」言霊の大切さ

「最速、2024年の夏もしくは冬にハリウッドというスピード感もなくもないと思いましたが、2025年10月、ここから加速度を増していきたいです。上京して3年目の2026年には、全国区で超有名になりたいです」

別に酔っ払って言っているわけでもネタでもない。大真面目に言っている。「イメージすることが現実につながる」がベースのベンビーにとって、言霊の大切さも重々わかっている。

2010年ブラジルW杯でエース本田圭佑が「日本優勝」を堂々と掲げたとき、さすがに大風呂敷広げすぎだろうと誰もが嘲笑した。しかし本田は本気で発言することで自身にプレッシャーをかける意味もあった。

それと同じだ。笑いたきゃ笑えだ。



世界的パフォーマーGABEZ（左:hitoshi、右:MASA）に負けじとパフォーマーするベンビー（写真：ベンビー提供）

自分の価値を絶対的に信じて生きてきたベンビーが、たった一度だけ不安に苛まれたことがある。

芸能界に入って、いや人生で一度も自信を揺らいだことがなかったのに、今年の3月、人生初と言ってよいほど不安という感情が芽生え憂慮した。未知なる感情だっただけに、ベンビーはどうしていいかわからなかった。

母の死、仕事の激減…人生で初めての落ち込み

「実は、今年の1月下旬に、東京進出を一番応援してくれた母が事故で亡くなったことでしばらく元気がなかったんですけど、ちょうどWOWOWの『1972 渚の螢火』が3月にクランクアップした頃から急に落ちました。母が亡くなったのもあるのか、東京に来て1年というところで、オーディション情報も全然入ってこないし、舞台の仕事をやってましたが、映像関連はちょい役やエキストラだったりの状態が続きました。人生で初めて『あれ、大丈夫かな？ 俺』と思ったんです。今まで仕事が全然なくても絶対に大丈夫っていう芯は揺らいだことがなかったのに、このときばかりは生まれて初めて弱気になり落ち込みましたね」

東京移住して1年経過する頃に、娘に続いて母親の死への悲嘆、そして仕事の激減、事務所からのオーディション情報も不明といった焦燥が重なりあったせいなのか、鋼のメンタルに異常をきたす。

売れることが絶対だったのが、「俺、大丈夫か？」と自問自答し始め、考えれば考えるほど"絶対"が揺らいでいく。初めての感覚だった。

「こんなことやってていいのか」「何がいけないんだ」と思うだけで自己分析するでもなく、挙げ句の果てに「事務所のせいじゃねえのか」と他責思考が芽生える。そして「こんなんじゃ売れねえぞ」「ダメだ、俺」とマイナスの結論に帰結する。ネガティブマインドが脳ミソを支配し、身体から活力を奪い取る。まさにダークサイドに落ちた瞬間だった。

本来なら誰にでもある気持ちの落ち込みなのだろうが、今までポジティブにしか生きてこなかっただけに免疫がなく、いったん落ち込み出すと泥沼のようにどこまでも沈み込んでいった。

普通はそこで心身を病んでしまいがちだが、ベンビーは違った。

生まれ持った高い知能指数よりも「世界のベンビー」という信念が呼び覚まし、揺り動かす。まず無理矢理にでも俯瞰して己を分析し、弱っている箇所をリサーチした。



2024年11月の独演会後の写真。ベンビーの母が観覧した最後の舞台だった（写真：ベンビー提供）

「昔から“引き寄せの法則”ではないですが、未来をイメージして実現するような感覚がずっとあったことが幸いしました。初めてではありましたがメンタルをやられていることを自覚し、どうにか落ち着かせようと軽い気持ちで瞑想を始めました。自分と向き合う時間を作り出すことが大事だと思ったからです。目を閉じて無心になろうとするのではなくて、呼吸に集中することから入りました。いろいろ浮かんでくるものを受け入れながら、一つひとつ考える。そこから始めました」

瞑想したからといって、すぐ無心になれるわけではない。自分と向き合うとはどういうことか。

恥も外聞も捨て真正面から内面をきちんと見ることこそが大切だと感じたベンビーは、邪念さえもいったんは受け入れる。心を曝け出すことを惜しみなくやったのだ。

「ちょっと1回、自分の内面と向き合ってみようと瞑想をしばらく続けていくうちに『あれ、落ち込んでる場合じゃないぞ』みたいな気持ちが生まれ出したんです。マイナスのことが頭に浮かんだら"絶対売れる"っていう意識にすぐに変換したりして、5月くらいから徐々に元気が出始めました。今思えば、これも必要な落ち込みだったんでしょうね」

社会に出ると、通念や理性が鎧となって身体を縛り付けるためか個人のキャラクターが埋没しがちだ。それでも人は何かに従って生きていかなければならない。

人間だもの、四六時中頑張れないし、時にタガが外れてしまう場合だってある。そんなときは無理に理性を保とうとして、どこかしらに変に負担がかかっておかしくなるくらいなら、とことん落ちるのもひとつの手だ。底辺まで行けば、あとは這い上がるしかないのだから。

ベンビーは自信満々な顔付きで言う。

「不安になったからといって沖縄に戻ろうという気持ちはこれっぽっちも浮かびませんでした。だって世界のベンビーですから」



左：母の文枝さん、右：父の自榮さんの下にいるのがベンビー、他は兄と弟（写真：ベンビー提供）

いくらネガティブマインドに浸食されようとも、根幹が朽ち果てなければいくらでも立ち上がれる。最後は、どれだけ自分を信じられるかだ。

ベンビーが所属している「オリジンlil」事務所社長兼芸人の首里のすけが、先輩であり盟友でもあるベンビーについてこう評する。

「ベンビーさんは年齢差があるにもかかわらず、若い芸人たちとも対等に接してくれ、『俺たちはまだまだこんなもんじゃない』といつも励ましてくれるんです。ベンビーさんが持っている物差しが大きいため、ローカルレベルではなくいつも世界レベルの視点を持っているのが凄い。だから『世界のベンビー』なんですよね」

母のお通夜で、父からかけられた言葉

ベンビーは東京に来てからもずっと心の奥底にしまい込んでいた思いがあった。

母文枝の急逝によるお通夜での控え室のときだ。沈痛な面持ちでベンビーがいると、父・自榮が近寄ってきて口を開く。

「お前、そろそろ本気出して気を入れろよ」

それだけを言い残して控え室から出て行ってしまった。

ベンビーはこのときの状況を、今でもはっきりと覚えている。

「語弊があるので表現が難しいんですが、今まで本気を出してなかったんじゃないかっていうのはずっと心の中で引っかかってました。沖縄時代、一つひとつの仕事をいつも一生懸命やっていたのは間違いないです。でもすべてに全力でやっていたかというとわからないです。聞く人にとっては嫌味なやつだととられかねませんが、本気を出さずにある程度行けたというか、ポテンシャルだけで行けちゃったみたいな感じはあります」

言葉を慎重に選びながら、ベンビーはゆっくりと語り出す。決して大上段から言っているのではなく、自分の恥部を曝け出しているような感じで申し訳なさそうに喋る。

確かに、本気で東大を狙えば行ける学力がありながら、あっさりと地元の琉球大学に行った。中学受験のときも同じだが、1カ月ほど根を詰めて勉強するだけで志望校に楽々入れてしまうのだ。

芸人になっても持ち前のキャラクターと抜群のトーク力で沖縄ではすぐに頭角を現し、トップに出るのにそう時間はかからなかった。

言うなれば、100メートル走でみんな真剣にゴールに向かって走っているのに、ベンビーだけは80メートル走の感覚のまま楽々トップでゴールをきってしまうようなもの。



今年6月川崎市鶴見にて現役オリジンとOBのお笑いライブ（写真：ベンビー提供）

「ちゃんとやらんといかん」本気の再出発

「沖縄の時代からちゃんとやらんといかんってずっと思ってたんです。まあ普通に食えちゃってるみたいなところもあって、人間ラクなほうへと引き寄せられるというか、やっぱり気合が入らなかったのかもしれません」

沖縄がどうこうではない。ベンビー自身の意識の問題だ。競争相手がいないのであれば、もっと早くに外の世界へと進出するべきであり、そのタイミングを見計らっていたというのであれば沖縄でもっと自己研鑽をすることも余裕でできたはず。恵まれた環境についつい甘えが出ていた。

「芸人になるとき、親父は反対するだろうなと思っていたのが、『ネタを書くのはお前か？』と尋ね、『そう、俺』と答えると『わかった』とだけ残してあとは一切何も言わなかったんです。そのときは芸人で食えなくても放送作家として書くことで身を立てろという意味かなと思ったんですけど」

父・自榮は、ベンビーが幼い頃から余力を残しながら物事を処理してきたことを傍でずっと見ていた。だからこそ、ゼロから1にするネタ作りで存分に頭脳を発揮してほしいという願いもあったのではないか。



WOWOW『渚の螢火』沖縄俳優陣。左から山城智二、キャン×キャンのゆっきー、藤木勇人、ベンビー、津波信一（写真：ベンビー提供）

「移住する1年前に芸人から俳優に転向し、東京来て1年半、いろいろ真剣に考えるようになりました。第一線で活躍している役者さんだったり、あと裏方さん、監督やプロデューサー、その先のお偉い方などといろいろ会ったりするうちに、意識が上がったような気がします」

ついに「地上波でのドラマ出演」が決まる

気持ち新たでリスタートしたベンビーは、どん底から這い上がった5月以降から運気が高まり出した。

23年のWOWOW『フェンス』で共演したことで親交を深める間柄になった俳優の青木崇高がベンビーについて語ってくれた。

「WOWOW『フェンス』、さらに『1972 渚の螢火』では、ベンビーさんが現場にいてとても心強かったです。うちなーぐち（沖縄弁）の言い回しだけでなく、そのセリフを口にするまでの心情やその人物の背景、当時の沖縄の事情など、人物を創るところから細かく相談できたのも、やはりベンビーさんが沖縄を愛する“役者”であるからだと思います。ベンビーさんの優しい眼差しが大好きですね」

おっちょこちょいだけど、性格良し、トーク力良し、英語堪能、頭脳明晰にありがちな面倒臭さもなく、当然のように共演者から慕われ、監督、脚本家からの覚えも良い。

何のツテもなしに自信だけを秘めて東京へ来て1年6カ月、ついに地上波でのドラマ出演が決まった。

10月21日からテレビ朝日系列で始まる、脚本野木亜紀子、主演大泉洋の『ちょっとだけエスパー』の第1話に出演するのだ。ここから一気に伝説を作り始める。



2024年6月、まだまだ遊び呆けていた頃に調子に乗って湘南でウェイクサーフィン（写真:ベンビー提供）

「年齢なんて気にするな」「自分を信じろ」

「夢を見ないと夢を掴むことはできない」と誰かが言えば、ベンビーは「夢を見させるのも役者の仕事ですから」と堂々語りかける。

以下は、ベンビーが体現して学んだことだ。

●年齢なんて気にするだけ損。動いたもんが勝ち

●目指す場所さえあれば、多少遠回りしても違う景色が見られて乙だよ

●めっちゃ悩んで落ち込んだって、いつかは起き上がるから

●自分を信じろ、じゃないと人生がつまらないものになる

●自分を信じている人が必ずいることを忘れちゃダメ

「数年後、ニューヨークマンハッタンの高層マンションのペントハウスで『今思えば、夢を追いかけていたあの頃が一番楽しかったなぁ』って思いながらワインを飲む、そんな自分がいます」

そう告げると、ベンビーは丁寧にお礼を述べ、家路に戻って行った。

意気揚々に出て行ったベンビーの後ろ姿を眺めていると、なんだか「世界のベンビー」として活躍しているさまが見えた気がした。



「世界のベンビー」になる前の俳優ベンビーの日常の顔（筆者撮影）

松永 多佳倫 ： ノンフィクション作家