実力派韓国コスメブランド「too cool for school」のPOP-UPが10月19日より8日間開催。日本新発売の商品や新作が限定価格で購入できちゃう！
韓国発のコスメブランド「too cool for school」は、2025年10月19日(日)〜26日(日)の8日間、新作リップ「スウェイリップベルベット」を中心に、ブランドの世界観と多彩なアイテムを実際に体験できるPOP-UP「Archive your colors」を開催する。
今回のPOP-UPでは、ブランドの人気シリーズ「アートクラス」を画材店のように表現した空間で、その世界観を体験できる。韓国で数々のコスメアワードを受賞した「アートクラス バイロダン シェーディングマスター」や「アートクラス フロッタージュペンシル」など、約22種類の商品が購入可能。さらに、現在オンラインでのみ発売中の新商品「ヴェールドコントゥア」「スウェイリップベルベット」や、日本初上陸の「フィクシングカバーフィットクッション」も体験およびPOP-UP限定価格で購入できる。
本記事ではPOP-UPの概要と実際に体験した様子を紹介する。
■「Archive your colors」の概要
・イベント名 ：too cool for school POP-UP「Archive your colors」
・日時 ：2025年10月19日(日)〜26日(日)11時〜19時30分※受付・入場は19時まで
・場所：RAND青山(東京都港区北青山3丁目15−5 ポルトフィーノ)
■POP-UPの内容
■1. 話題の新商品のタッチアップ&POP-UP限定価格での販売
日本のオフライン新発売製品をPOP-UP限定価格で購入可能。
■2. レシート風フォトが撮れるフォトブース
too cool for schoolのSNSフォロー画面を提示すると無料で利用可能。
■3. デコレーションゾーン
設置されているシールで自由に製品をデコレーションしてみよう。
※シールは1人10枚まで利用可能
※購入者、または「too cool for school」製品を持ち込みの利用者のみ利用可能
■4. 事前予約者&購入者特典の豪華プレゼント企画
事前登録 プレゼント企画
・条件：POP-UPの来場を事前登録、too cool for schoolのSNSフォロー
・プレゼント：以下の3種セット
―デューイーキーリングポーチ 1個
―フロッタージュペンシル 12号、13号(ランダムで1個)
―アイグリッツ 1〜5号(ランダムで1個)
※事前登録の利用者限定、予約期間は既に終了
※デューイーキーリングポーチには、ランダムでうさぎチャームが同封
※当日来場(事前予約なし)の人にはアイグリッツ1〜5号をランダムで1個プレゼント。
※なくなり次第終了
〈事前登録に関する注意事項〉
※ポップアップ期間内、重複入場不可(1人1回のみ)
※事前登録していても、会場が混雑している場合は待機が発生する可能性あり。
※混雑時にはイベント参加が難しい場合あり。
〈当日来場(事前予約なし)に関する注意事項〉
※事前登録と同様、重複入場は不可(1人1回のみ)
※19時まで、19時以降の現場登録は不可
購入特典
条件1：フロッタージュペンシル1本購入
プレゼント：キーリングキャップ
条件2：2500円以上の購入
プレゼント：クリアデューバーム
条件3：3500円以上の購入
プレゼント：ツイードポーチ
※なくなり次第終了
今回のPOP-UPではtoo cool for schoolに加えて、姉妹ブランド「TAG(タグ)」の製品も同時に体験できるのもうれしいポイント。手に取るまでわからなかったパッケージのこだわりや製品の使いやすさなどブランドの魅力を感じるPOP-UPだった。ぜひこの機会にtoo cool for schoolの世界観を楽しみながら自分に合ったコスメを探してみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
