マスカラ１本で叶える「ボリューム×セパレート」！　ピメルから“まるでつけま級”の「大うそつきマスカラ」発売

pdcは10月20日、メイクブランドのピメルから「大うそつきマスカラ」（1,320円）を発売します。

■5種の美容液成分でまつ毛のケアも！

同商品は、マスカラ液とブラシ形状にこだわり、ボリュームとセパレート感を両立したマスカラです。

絶妙な粘度とツヤ感を持つ濃密ブラック液でまつ毛1本1本を包み込み、密度の高いまつげを演出。

重ね塗りをするほどにボリュームを自在にコントロールできるため、ボリュームマスカラが苦手な人でも使いやすい処方となっています。

ブラシでは、毛の密度を高めたロング毛ブラシを採用。液をたっぷり含ませて根元からまつげをキャッチし、毛先までとかすように塗れるようになっています。

さらに、優れた速乾性と、塗った瞬間まつげを強力ホールドするカールロック成分により、強力カールキープも叶えます。

また、ダメージ補修成分のツバキオイルとパンテノール、保湿成分のヒアルロン酸やシルクエキスなどの5種の美容液成分も配合しました。

同月の7日より、公式オンラインショップや楽天市場にて予約受付を開始しています。

■商品概要

商品名：ピメル 大うそつきマスカラ BK

価格：1,320円

カラー：濃密ブラック

発売日：2025年10月20日

（フォルサ）