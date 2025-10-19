やらかしちゃった翌朝の新習慣！　イハダから朝の洗顔後に使う薬用オイル状美容液が発売

資生堂は10月21日、肌荒れ対策ブランドのIHADA（イハダ）から「イハダ 薬用リセットオイル」（2,420円）を、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）にて限定発売します。

肌荒れ対策ブランドのイハダは、「楽しいことに夢中になってしまい、（夜の）お手入れを手抜きしてしまいがち」という生活者の声に着目。朝の洗顔後に使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいに満ちた肌に整える薬用オイル状美容液を開発しました。

■肌荒れ・乾燥・ニキビを予防しながらうるおいチャージ！

同商品は、朝の洗顔後に使うことで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、肌にうるおいを与える薬用オイル状美容液です。2種の肌荒れ防止有効成分と高精製ワセリンの配合で、抗肌荒れと肌表面の保護のWケアを叶えます。

さらに、3種の保湿成分（ヒアルロン酸、トウキエキスGL、テアニンGL）を配合し、うるおいが長時間持続させます。

■商品概要

商品名 ：イハダ 薬用リセットオイル（医薬部外品）

容量：30mL

価格：2,420円

発売日：2025年10月21日

（フォルサ）