U-17中国女子「そんなに強い？」初戦でノルウェーを５発粉砕「これが欧州選手権準優勝のレベルか」「おなじみの相手、おなじみのスコア」などファン余裕【U-17女子W杯】
欧州予選を２位で通過した相手にゴールラッシュだ。
モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップで、中国はグループステージ初戦でノルウェーと対戦。16分に先制点を奪うと、前半終了間際にPKで加点。２点リードで迎えた後半は、57分、82分、89分にネットを揺らす。最後まで攻撃の手を緩めず、５−０で大勝した。
圧倒的な力の差を見せ、好スタートを切った中国。同国メディア『直播吧』で試合の結果が伝えられると、以下のような声があがった。
「この女子サッカーチームはそんなに強いのか？」
「素晴らしいですね」
「一言で言うと、素晴らしい」
「中国女子サッカーチームを応援しよう」
「精神力でノルウェーに及ばないようだが、体力では劣っていない」
「これが欧州選手権準優勝のレベルですか？」
「おなじみの相手、おなじみのスコア」
「このスコアは1999 年の女子ワールドカップを思い出させる」
99年の女子W杯で、中国は準優勝を果たした。同大会で中国は準決勝でノルウェーに５−０で勝利。その時の試合を想起するファンもいたようだ。
白星発進の中国は次戦、21日にアメリカと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
