エコバッグになったり、急な雨から大切な持ち物を守るレインカバーになったり、ときには防災グッズとして水を運んだり。そんな変幻自在の便利アイテムが、今回ご紹介する「防災ふろしき」です。

クラウドファンディングで多くの支援を集め、メディアでも話題になったこの1枚。その魅力の核心に、一緒に迫っていきましょう。

エコバッグやシートとしても。日常のあらゆる場面で使える

この「防災ふろしき」がバッグの中にこの1枚が入っていれば、サッと広げて生活の中のさまざまなイベントに活躍します。

たとえばエコバッグとして使ったり、週末、公園で過ごすときにはレジャーシートに早変わり。また、出張先のホテルで枕の高さが合わないとき、タオルを包んで即席のマイ枕をつくる、なんて使い方もできそうです。

活用法はアイデア次第でさらに広がります。マフラーのように首に巻けば、防寒アイテム兼ファッションのアクセントとしての役割を担ってくれますし、花やお酒を贈るときのラッピングに使えば、ありきたりなプレゼントも粋なギフトに変わります。

1つのアイテムが何役もこなしてくれる多才さが、多くの人から支持される理由なのでしょう。

撥水性だから濡れたものを包むのにも◎

実はこちらの「防災ふろしき」、「防災グッズこそ持ち歩いて欲しい」とのコンセプトのもとつくられています。

生地に撥水性が施されているので、ポイント。突然の雨ではレインコート代わりに羽織ったり、大切なPCや書類が入ったビジネスバッグを水濡れから守ったりと活躍します。濡れたモノを包むのもお手のものです。

バケツのように使えば、約10Lもの水を運べる強度としなやかさを備えているので、断水時、給水車から水を受け取るときや、避難所で荷物をまとめるときにも心強い存在になるはず。

災害は非日常ですが、備えは日常の中にあります。この1枚をバッグに忍ばせておくだけで、心理的な安心感につながるかもしれません。

＼メディアでも話題！／水も運べて日常でも使える「Planners(プランナーズ)の防災ふろしき」by SATOYAMER 4,662円 【数量限定/10%OFF】防災ふろしき 1点（全3柄） 商品ページを見る

普段使いしたくなるオシャレなデザイン

高機能なアイテムは、デザインが武骨になりがち…？ いえいえ、そんなことはありません。

「防災ふろしき」には、日常のファッションにも自然に溶け込む、洗練された3つのデザインが用意されています。遊び心のあるドット柄、生命力を感じるイエローとグリーンのデザイン。どれも性別を問わず、おしゃれに使えるのが嬉しいポイントです。

約1m× 1mというサイズは、実用性と携帯性のバランスを追求した結果。小さく折りたためばカバンに収まり、広げれば十分なスペースを確保できます。使うたびに気分が上がるようなデザイン性は、機能性と同じくらい大切な特長じゃないでしょうか。

高性能ながら環境にもサステナブルな配慮

「便利だけど、環境への影響が気になる…」、そう感じたことはありませんか？

「防災ふろしき」は、PFAS（ピーファス）という有機フッ素化合物を含まない、非フッ素系の撥水加工を採用（※ドット柄デザインを除く）していて、環境へ配慮しながら高い性能を維持します。

地球に優しく、使う人にも頼もしい、このバランス感覚こそが、今の時代に求められる賢いモノ選びなのかもしれません。

日々の暮らしでは便利アイテムとして活躍し、もしものときには頼れる存在となって安心感を与えてくれる。そんな気の利いた1枚を、自分や大切な人にプレゼントしてみてはいかがでしょう。

「防災ふろしき」のさらに詳しい情報や活用法、開発ストーリーなんかを、以下よりチェックしてみてください。

