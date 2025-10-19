Image: CAMPER

徐々に秋めいた雰囲気の街で、おもわず街歩きをしたくなるパフォーマンスシューズをご紹介。

パフォーマ ンス重視のデザイン

Image: CAMPER

筆者がピックアップしたのは、スペインはマヨルカ島発のシューズブランドCAMPER（カンペール）の「KARST2（カースト2）」（税込36,300円）です。

パッと見でわかるインパクトあるデザイン。自然からインスピレーションを得た有機的フォルムと洗練された美しさにくわえ、パフォーマンス重視のデザインを追求したとのこと。

ミッドソールには、ブランド独自の技術によるReXarge®フォームミッドソールを採用。超臨界発泡技術を用いた軽いミッドソールが、柔らかく反発力に優れた履き心地と衝撃を効率的に吸収してくれるんです。

Image: CAMPER

さらに、アウトソールにはヴィブラムを採用しているので、並外れたグリップ力を備えつつ、耐摩耗性を発揮。

こんな使えるシューズが欲しかった

Image: CAMPER

内部のパッドを強化し、認証されたレザーアッパーを使用したことで、着用時のフィット感が最高かつデイリーユースに最適。見た目のゴツさとは裏腹に超軽量な感覚、軽快な歩行、そして持続的な快適さを実現しています。

Image: CAMPER

実際に履いてみると、キッチリとしたフィット感ながら、ふわふわとした履き心地でとても歩きやすいんですよ。最新の美学と高度な技術性能の両面で進化を遂げ、ファッションもパフォーマンスも楽しめる一足。

ファッションの秋ですし、やっぱりオシャレは足元からでしょ。

Source: CAMPER