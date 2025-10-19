●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　 利回り 10/17終値　決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.26　 68,000　　25/12
　2　　<3459>　サムティＲ　　　　6.12　114,300　　26/01
　3　　<3249>　産業ファンド　　　6.08　141,700　　26/01
　4　　<8958>　グロバワン　　　　5.91　141,800　　25/09
　5　　<3471>　三井不ロジ　　　　5.88　109,600　　26/01
　6　　<3463>　いちごホテル　　　5.84　130,000　　26/01
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.78　114,600　　26/01
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.75　 60,700　　26/01
　9　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.74　 82,100　　25/11
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.68　123,500　　26/01

　11　 <3492>　タカラリート　　　5.64　 95,700　　25/08
　12　 <3470>　マリモリート　　　5.59　109,400　　25/12
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.58　 99,400　　26/02
　14　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.56　117,000　　26/01
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.51　 80,400　　25/10
　16　 <8985>　ホテルリート　　　5.44　 88,800　　25/12
　17　 <3488>　ザイマックス　　　5.30　119,700　　26/02
　18　 <3466>　ラサールロジ　　　5.26　145,700　　25/08
　19　 <8984>　ハウスリート　　　5.26　129,300　　26/02
　20　 <3292>　イオンリート　　　5.22　130,200　　26/01

　21　 <8966>　平和不リート　　　5.16　153,000　　25/11
　22　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.02　121,000　　25/11
　23　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.02　 88,400　　26/02
　24　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.00　149,500　　25/10
　25　 <3476>　Ｒみらい　　　　　4.97　 48,650　　25/10
　26　 <3296>　日本リート　　　　4.96　 97,700　　25/12
　27　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.93　154,800　　25/12
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.92　 89,500　　25/12
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.86　137,500　　26/02
　30　 <8953>　都市ファンド　　　4.84　116,600　　25/08

　31　 <8986>　大和証券リビ　　　4.84　110,300　　25/09
　32　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.80　171,000　　25/10
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.72　169,500　　26/02
　34　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.63　122,400　　26/02
　35　 <8979>　スターツプロ　　　4.61　203,200　　25/10
　36　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.58　262,000　　25/10
　37　 <8961>　森トラストＲ　　　4.56　 77,400　　25/08
　38　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.55　137,900　　25/10
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.48　183,000　　25/11
　40　 <3462>　野村マスター　　　4.46　162,400　　26/02

　41　 <8954>　オリックスＦ　　　4.46　101,800　　25/08
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.37　137,200　　25/11
　43　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.35　 98,900　　26/01
　44　 <8976>　大和オフィス　　　4.33　365,000　　25/11
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.29　144,400　　26/01

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース