【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (10月17日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 10/17終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.26 68,000 25/12
2 <3459> サムティＲ 6.12 114,300 26/01
3 <3249> 産業ファンド 6.08 141,700 26/01
4 <8958> グロバワン 5.91 141,800 25/09
5 <3471> 三井不ロジ 5.88 109,600 26/01
6 <3463> いちごホテル 5.84 130,000 26/01
7 <2989> 東海道リート 5.78 114,600 26/01
8 <3468> スターアジア 5.75 60,700 26/01
9 <3472> ホテルレジＲ 5.74 82,100 25/11
10 <2971> エスコンＪＰ 5.68 123,500 26/01
11 <3492> タカラリート 5.64 95,700 25/08
12 <3470> マリモリート 5.59 109,400 25/12
13 <2972> サンケイＲＥ 5.58 99,400 26/02
14 <3455> ヘルスケアＭ 5.56 117,000 26/01
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.51 80,400 25/10
16 <8985> ホテルリート 5.44 88,800 25/12
17 <3488> ザイマックス 5.30 119,700 26/02
18 <3466> ラサールロジ 5.26 145,700 25/08
19 <8984> ハウスリート 5.26 129,300 26/02
20 <3292> イオンリート 5.22 130,200 26/01
21 <8966> 平和不リート 5.16 153,000 25/11
22 <2979> ソシラ物流 5.02 121,000 25/11
23 <3290> Ｏｎｅリート 5.02 88,400 26/02
24 <3451> トーセイＲ 5.00 149,500 25/10
25 <3476> Ｒみらい 4.97 48,650 25/10
26 <3296> 日本リート 4.96 97,700 25/12
27 <3487> ＣＲＥロジ 4.93 154,800 25/12
28 <8964> フロンティア 4.92 89,500 25/12
29 <3281> ＧＬＰ 4.86 137,500 26/02
30 <8953> 都市ファンド 4.84 116,600 25/08
31 <8986> 大和証券リビ 4.84 110,300 25/09
32 <8972> ＫＤＸ不動産 4.80 171,000 25/10
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.72 169,500 26/02
34 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.63 122,400 26/02
35 <8979> スターツプロ 4.61 203,200 25/10
36 <3287> 星野Ｒリート 4.58 262,000 25/10
37 <8961> 森トラストＲ 4.56 77,400 25/08
38 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.55 137,900 25/10
39 <8960> ユナイテッド 4.48 183,000 25/11
40 <3462> 野村マスター 4.46 162,400 26/02
41 <8954> オリックスＦ 4.46 101,800 25/08
42 <3279> ＡＰＩ 4.37 137,200 25/11
43 <8967> 日本ロジ 4.35 98,900 26/01
44 <8976> 大和オフィス 4.33 365,000 25/11
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.29 144,400 26/01
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース