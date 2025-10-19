¥í¥Ã¥Æ¡¡¾¾»³½¨ÌÀ»á¤Î1·³¥Á¡¼¥ÕÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤È¯É½¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï19Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°2·³´ÆÆÄ¤Î¾¾»³½¨ÌÀ»á¡Ê58¡Ë¤¬1·³¥Á¡¼¥ÕÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³»á¤ÏPL³Ø±à¤«¤éÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ89Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£98Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ëºå¿À¡¢´Ú¹ñ¡¦µ¯°¡¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î7Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£13¡Á17Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ç2·³¡¢1·³¤ÎÆâÌî¡¦¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏPL³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿16Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÏÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¡¢2017Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÍÍ¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ðËÜ¤òÂç»ö¤Ë¡¢¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£