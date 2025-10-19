ミャクミャク、東京出張イベント朝8時に「整理券配布終了」報告…徹夜組に「ヤバすぎる」の声 万博関連各所で異例事態
大阪・関西万博が13日に閉幕し、「万博ロス」「ミャクミャクロス」などの声があがるなか、各地の関連イベントが異例の事態となっている。
【画像】ミャクミャクが東京出張 整理券があっというま…大丸東京店の報告
公式キャラクター・ミャクミャクは18日、東京を訪れ「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸東京店」に登場。同日3回のツーショット撮影会が行われたが、徹夜組が出るほどになった。
整理券の配布に関して「10月18日（土）は、朝9時30分より入場整理券を配布いたします。 お並びの状況によっては、時間を早めて整理券の配布を行う場合もございます」と案内していた。
実際には、同店の公式Xが、朝8時ごろ「10月18日（土）2025大阪・関西万博 公式キャラクター『ミャクミャク』の撮影会の整理券配布は終了しました。悪しからず、ご了承くださいませ」と伝えた。
SNSでは「昨日の22:45までに並んだ人しか参加できなかったそう」「昨日23時の段階で定員っぽいのヤバすぎる」「東京なのに…？」「何故、抽選にしなかったのか？」などと、さまざまな声が寄せられた。
大阪府立江之子島文化芸術創造センター（enoco）で開催の『大阪・関西万博デザイン展』や、靭公園で開催のアフター万博『世界横丁』なども大行列が発生。それぞれ、整理券や抽選などの対応がとられている。
イタリア館の展示が一部楽しめる大阪市立美術館の特別展『天空のアトラス イタリア館の至宝』は18日にチケット発売が始まったが、サイトにアクセスが集中し、一時つながりずらくなった。
