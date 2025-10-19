ÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ¡ªËÜÌ¿¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÈÌÆÇÏÆó´§¡É¤Ë´üÂÔ¡Ú¶¥ÇÏ¡¦½©²Ú¾Þ¡Û
¢£Gµ¡¦½©²Ú¾Þ¡Ê19Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000£í¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ¡ªËÜÌ¿¤Ï¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÈÌÆÇÏÆó´§¡É¤Ë´üÂÔ¡Ú¶¥ÇÏ¡¦½©²Ú¾Þ¡Û
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Gµ¡¦½©²Ú¾Þ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£½©²Ú¾Þ¤Ï¡¢½Õ¤Îºù²Ö¾Þ¤È¥ª¡¼¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯¡¢ÌÆÇÏ»°´§¤ÎºÇ½ªÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¤ò¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬À©¤·¡¢Æó´§¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÎÆó´§Ã£À®¤«¡¢¿·¤¿¤ËÀ¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÌÆÇÏ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢3ºÐÀ¤Âå¤ÎÌÆÇÏ18Æ¬¤¬ºÇ¸å¤Î°ì´§¤òÁè¤¦¡£
ËÜÌ¿ÇÏ¡§⓱¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ3¡ËÀîÅÄ¾²í
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ËÜÌ¿¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì³«ºÅ¤Î²áµî10²ó¤Ç¡¢7Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢6Àï¤ÎÇÏ¤¬ºÇÂ¿¤Î4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤È½©²Ú¾Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢23Ç¯¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÌÆÇÏ»°´§Ã£À®¡£º£²ó¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§❸¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡ÊÌÆ3¡Ë´äÅÄË¾Íè
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
Éã¤¬¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡¢Êì¤¬¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¤È¤¤¤¦·ìÅý¤Ç¡¢Gµ¡¦3¾¡¤Î¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ÎÁ´Ëå¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÀË¤·¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£½©²Ú¾Þ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÁ°Áö¡¦»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹ÁÈ¤¬3¾¡¡¢2Ãå5²ó¤ÈºÇÂ¿Ï¢ÂÐ¤Ç¤¹¡£µ³¾è¤¹¤ë´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¤È¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÇÏ¢Â³2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤¬ÁêËÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Ç²óÈò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£