ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¶¦±é·Ð¸³¤äÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃËÁ°¤¹¤®¤ë¿ÀÂÐ±þ¡Ä¡ª¸åÇÚ»×¤¤¤Ê¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¹ðÇò
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢£¹·î13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡ØA¤§! group¡Ù¤ÎËöß·À¿Ìé¡Ê31¡Ë¤È¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëöß·¼«¿È¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¸å¤ËÇã¤¤Êª¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ö¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£ÂçËþÂ¤ÊA¤§! ¥é¥ó¥Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëöß·¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëöß·¤â¸Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëöß·¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÌÚÂ¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î¥é¥ó¥Á¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÀ¿Ìé¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢Ëöß·¤Ï17Æü¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÌÚÂ¼²È¤Î°¦¸¤¤Î»¶Êâ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÆüÌëÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ØA¤§! group¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤ÎÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎËöß·¤ÏµîÇ¯£µ·î¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤ËÅìµþÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡È°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¸åÇÚ»×¤¤¤ÊÌÚÂ¼¤Î¤³¤¦¤·¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¤È³¹¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¡¢ÍÎÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é·Ð¸³¤äÃç¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤É¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ê¤é¤ÐÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Ïtimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Î¸½¾ì¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Å¹¡Ø¥ß¡¼¥ÈÌðß·¡Ù¤Î¤ªÊÛÅö¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
ÌÚÂ¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë¸åÇÚ´¶Æ°
¤Þ¤¿¡¢¡ØSnow Man¡Ù¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¡ØWEST.¡Ù¤Î茺ÅÄ¿òÍµ¡Ê36¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌÚÂ¼¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÊ¥Ü¡¼¥ë£²È¢Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¡Ç24Ç¯£¸·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¡ØA.B.C-Z¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê46¡Ë¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌÚÂ¼¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²Ï¹ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤Äà¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ëè²ó¡¢¡ÖÌÀÆü¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö²¶¡¢ÌÀÆü¶õ¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤ËÄà¤ê¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅöÆü¡¢Äà¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Â¤ÏÌÚÂ¼¤¬²Ï¹ç¤è¤ê¤âÀè¤ËÍè¤Æ¡¢¥ë¥¢¡¼¤ä´È¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢¤ª²ñ·×¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸åÇÚ¤ÎÁ°¤Ç¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÁ´°÷Ê¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃËÁ°¤Ê¸ÀÆ°¤ä´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤ä¾¯Ç¯Ââ¡¦Åì»³µªÇ·¡Ê59¡Ë¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡£¶áÆ£¤Ï¡Ç21Ç¯£´·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢½éÂå¼ÒÄ¹¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡ÊµýÇ¯87¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢Åì»³¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ò°úÂà¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¡¦SMILE-UP.¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï»öÌ³½ê¤Î¡ÈÄ¹ÃË¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¸åÇÚ¤ËÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£