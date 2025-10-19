その高見え服、【GU】なのッ！？ 40・50代に似合う♡「レザー風ジャケット」

秋冬のおしゃれは、やっぱり羽織りアイテムが決め手。「エッジを効かせたい」「上品にまとめたい」── 幅広いテイストに似合うレザー風アウターがあれば、きっとどちらの気分にも応えてくれます。まずは手軽に取り入れたいなら【GU（ジーユー）】の「ハリントンジャケット」がおすすめ。どこか懐かしさを感じさせつつ、都会的な抜け感も漂う好バランスが魅力。人気スタッフによるコーディネートと合わせてご紹介します。

クラシカルな見た目で高見えする1枚

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

ほどよく光沢のあるレザー風素材に、ハリントンジャケットならではのクラシカルな雰囲気をプラスした一着。襟付きデザインで顔まわりに上品さを添えつつ、ゆとりのある身幅でこなれムードも上手に演出します。\5,990（税込）とは思えない高見え感で、大人の秋冬コーデに抜け感と品格を添えてくれそう。パンツにもスカートにも合わせやすい丈感や、厚手ニットの上からでも着やすいゆとりのあるアームホールも嬉しいポイント。

スマートなコーデも今っぽく変身！

ブラウンの無地セーターに、ネイビーのナロースカートを合わせた品のあるカジュアルコーデ。そこにレザー風ジャケットを羽織れば、絶妙なスパイスが効いて旬顔にアップデートできます。ほんのり丸みのあるジャケットのフォルムが女性らしさを添えて、どの角度から見てもおしゃれ見えを狙えるのがGOOD。落ち着きつつも地味に寄りすぎない、大人女性のお手本になるスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M