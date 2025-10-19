リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では、大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。試合後、大谷と自撮りした大物女性に注目が集まっている。

歴史的な夜だった。

ワールドシリーズ進出に王手をかけて臨んだブルワーズとの第4戦。先発マウンドを託された大谷が、投打で躍動した。

怒涛の3発＆10Kで、シリーズMVPも獲得。試合後、大谷との自撮り写真を公開したのは、女子テニス界のレジェンドでドジャースの共同オーナーに名を連ねるビリー・ジーン・キングさんだった。

自身のXに「ショウヘイ・オオタニの、投手としても打者としても最高のパフォーマンスを目の当たりにできたことは、本当に幸運だったわ。10奪三振、3本塁打」「そして、彼の活躍はまだ始まったばかり」として写真を投稿すると、米ファンも歓喜の声を上げた。

「史上最高が史上最高といる」

「ポストシーズンで最も素晴らしい日に、彼と一緒に写真を撮れたのは最高だね！」

「そして、最も謙虚なプロスポーツ選手だ」

「最高の自撮り賞だ」

「スーパースターはいつも一緒にいる」

「3人みんなが美しい笑顔だわ」

「信じられない才能だ！ 本当に刺激的！」

「最高が最高を認識している」

2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）