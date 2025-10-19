11人組の人気女性アイドルグループME:I（ミーアイ）が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーのKOKONA（佐々木心菜＝19）が体調不良のため、同日に出演予定だったイベント出演キャンセルしたことを伝えた。「本日出演予定の『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に関しまして KOKONAは体調不良のため大事をとって お休みさせていただくことになりました」と発表した。



ME:Iは2023年に結成され、2024年にメジャーデビュー。同年に代々木第一体育館や幕張メッセなどで公演を実現し、NHK紅白歌合戦にも出演した。大活躍する一方で、メンバーのTSUZUMI（海老原鼓＝18）が2024年8月に適応障害と診断され、約1年間活動休止（2025年8月に復帰済み）。また2025年3月からはCOCORO（加藤心＝24）も体調不良により活動休止中となっている。



さらに今月15日にはSHIZUKU（飯田栞月＝20）が「弊社（所属事務所・LAPONEGIRLS）の規定に反する事案が発覚」したとして、活動休止となっていた。約2年の活動期間でフルメンバーがそろってのパフォーマンスがほとんど見られない状態。ファンからも「事務所さん、一度どこか高名なお寺さんでも神社さんでもいいのでお祓い行ってくださいませんか！！！」「メンバーの皆さんに、今まで以上に心と身体のケアを運営さんにはお願いしたい...」「現メンバーも休ませてあげてください！」と心配の声が寄せられていた。



ME:Iは、人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で勝ち残った11人組のガールズグループ。メンバーはCOCORO（加藤心）、MIU（櫻井美羽）、MOMONA（笠原桃奈）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、AYANE（高見文寧）、KEIKO（清水恵子）、KOKONA（佐々木心菜）、RINON（村上璃杏）、SUZU（山本すず）、TSUZUMI（海老原鼓）。



