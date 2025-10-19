¾®ËÙÀµÇî¡¢£±£°Ëü¿Í¤Ë£±¿Í¤ÎÆñÉÂ¹îÉþ¡ÖÉÂ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤äµ¤»ý¤Á¤ÏÀ¸³¶ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡×ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂ¤òÄÌ¤·ÊÑ²½¤·¤¿¿ÍÀ¸´Ñ
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¾ïÏ¢¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¾®ËÙÀµÇî¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤ÎÆñÉÂ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£Ìò¼Ô°úÂà¡¢¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤ëÃæ¡¢´ñÀ×Åª¤Ë²óÉü¤ò¿ë¤²¤¿¡£°ì¹ï¤òÁè¤¦¼£ÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂ¤òÄÌ¤·¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤âÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡ÄË¡¹¤·¤¤ÉÂ¾²¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¾®ËÙ¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎÁÔÀä¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï¥Þ¥·¤ÊÊý¤Ç¡£¤³¤Î»Ñ¤ÎÁ°¤Ï¸ý¤«¤é¥Û¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¿ÈÆâ¤â¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á´¿È¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¡Ö¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡×¡£¡Ö¤«¤«¤ë¤Î¤Ï£±£°Ëü¿Í¤Ë£±¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯·à¾É¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡Á°Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ä¤Ë¤äÉ¡¿å¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¤È¤¦¤È¤¦²ÖÊ´¾É¤¬Íè¤¿¤«¡×¤È·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëÁ°Æü¡£°®ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î³¸¤¬³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¼«ÎÏ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¡¢¶²¤í¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÉÂËâ¤¬ÂÎ¤ò½±¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®ËÙ¤ÏµßµÞ¼Ö¤ÇÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÉÂÃÎ¤é¤º¤Î¾æÉ×¤µ¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÆþ±¡¤Ç¤¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Ë±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£È¯Ç®¤·¡¢£³£¸ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢É÷¼Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÅÀÅ©¤À¤±¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡£º£¤³¤³¤ËËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤³¤ì¤¬±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿ºÇ½é¤À¡£
¡¡ÈÂÁ÷Àè¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤ò·è¤á¤è¤¦¤Ë¤âÉÂ¾õ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ËÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹¬¤¤¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï±¢À¤«ÍÛÀ¤«Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ñ±Õ¤òÈ´¤¤¤Æ¤«¤é¿ÇÃÇ¤Ë£²½µ´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°å»Õ¤ÏÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡££±Ê¬¡¢£±ÉÃ¤òÁè¤¦¤Î¤Ç¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¤½¤ÎÀèÀ¸¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê·à¾É¤Î´µ¼Ô¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡ØÊ¸¸¥¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï¶Ã¤¡Ø¤â¤·¡¢°ã¤¦ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¡Ø¤â¤¦¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¡×¡£¤·¤«¤·¡¢°å»Õ¤¬²¼¤·¤¿ÉÂÌ¾¡¢¼£ÎÅ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë£²¤ÄÌÜ¤À¡£
¡¡²á¾ê¤ËÆ¯¤¯ÌÈ±Ö¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÎÅË¡¤È¤¤¤¦¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££É£Ã£Õ¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ë¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Îµ²±¤Ï¤ª¤Ü¤í¤²¡£¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¢¤òÀÚ³«¤·¤Æ¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤â¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¡¢¥ª¥®¥ã¡Á¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡£¤â¤·²¿¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤¬³°¤ì¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤¢¤ÎÀ¤¹Ô¤¤À¤Ê¡£°Õ¼±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢°ã¤¦»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¶ÚÆù¤ÏºÙ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï´ØÀá¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ãÄË¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î£±ÆüÌó£³»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂÎ¤ÎºÙË¦¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥¤¥Á¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òºÆ¤Óºî¤êÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î¡Èºî¶È¡É¤Ï¼«¿È¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¦ÅÀ¤Ç±éµ»¤Ë¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼èºàÃæ¤ÎÆ°¤¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸å°ä¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¡Öº£¤Ïº¸Â¼ó¤«¤éÀè¤Î´¶³Ð¤¬´°Á´¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¼ê¤Ë¤«¤¹¤«¤Ê¿Ì¤¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±éµ»¤è¤ê¤âÀè¤ËÉÂµ¤¤ÇÍÌ¾¤Ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¶»Ãæ¡¢Ê£»¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¤¤¤¤¤¨¡£Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËËÍ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦ÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¡¢¹îÉþ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¡¢¸ÀÍÕ¤¬Íð¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼õ¤±Åú¤¨¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í°ìÇÜ¡¢Êª»ö¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ëÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï£±£°Ëü¿Í¤Ë£±¿Í¡¢£±£°£°Ëü¿Í¤Ë£±¿Í¤È¤â¡£Ä´¤Ù¤¿¤éÊõ¤¯¤¸¤Ç£±£°£°£°Ëü±ßÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤é¤·¤¯¡££±£°£°£°Ëü±ßÅö¤¿¤ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Ï»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡£ÉÂ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤äµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢À¸³¶ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¼Â¤Ï¾®ËÙ¤Ë¤ÏÌó£²£°Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤Î¸ª½ñ¤¬¤¢¤ë¡£²ÈÄí¶µ»Õ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´¤Ë¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÌó£´£µ¿Í¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÇÐÍ¥¤È²ÈÄí¶µ»Õ¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£¶µ¤¨¤ëÂ¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Á¤º¤Ë³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢µÕ¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤â£³¤«·î¤Ë£±ÅÙ¤ÎÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¡¢Êë¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤«¡£¤´¤¦Ëý¤Ë¤â¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌ±¡»þ¡¢±¿Ì¿¤òº¸±¦¤·¤¿¡È¤¢¤Î¡É°å»Õ¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÉü¾õ¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£´¶¼Õ¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¡¢´µ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¿Í¡£ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¡¢Ì¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ°ìÀ¸¡¢Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼«Á³¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Î·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò³°¤·¡¢ºÆ¤Ó¼«ÎÏ¤Ç¸ÆµÛ¤Ç¤¤¿»þ¡£»ÀÁÇ¤òÇÙ¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤À»þ¤Î´¶³Ð¡£¡ÈÀ¸Ì¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò£²ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿¾®ËÙ¤Ï¡¢ËèÆü¤ò»ü¤·¤à¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡¡£±£¹£±£¶Ç¯º¢¡¢¾ÉÎã¤òÊó¹ð¤·¤¿Ê©°å»Õ£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÌ¿Ì¾¡£ÌÈ±Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«¿È¤ÎËö¾¿¡Ê¤Þ¤Ã¤·¤ç¤¦¡Ë¿À·Ð¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êµ¯¤¤ëÉÂµ¤¡£±¿Æ°¿À·Ð¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Á´¿È¤ÎÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆñÉÂ¤À¤¬¡ÖÆñÉÂ°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¡×ÂÐ¾Ý³°¡£½÷Í¥¡¦Âç¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£