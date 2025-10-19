今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では、１７日（日本時間１８日）の米大リーグ「ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦」でドジャースが５―１でブルワーズを破り、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めたことを報じた。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。二刀流勝利で打棒爆発とこれまでにない活躍で、ＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

日ハム時代にプレーした大谷について司会を務める膳場貴子アナウンサーから「すごかった！どうですか？」と聞かれた中田氏は「まずは、あっぱれをあげてください」と絶賛した。

さらに「すごいです。ちょっとレベルが違うといいますか、投げて打つなんで…１試合３本は日本でもたまにあるじゃないですか？投げてしっかり抑えて、３本はちょっと考えられないです」と脱帽した。