元女優堀北真希さんの実妹でモデルのNANAMIが18日までに、自身のインスタグラムを更新。芸名を「奈々未」に改名することを発表した。

「31歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、「無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」とつづった。

続けて「いつも応援してくれる皆さん、そばで支えてくれる方々がいてくれるからこそ、今の私がいます。本当にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「これまで活動してきた名前『NANAMI』から『奈々未』に改名することになりました」と報告した。

「名前は変わりますが、想いや姿勢はこれまでと変わりません。この節目をきっかけに、今まで以上にパワーアップして、自分らしく、そして皆さんと寄り添える“私らしい”存在になれたらと思っています」

決意を新たにし、「呼び方はこれまでと変わらないので、これからも気軽に『ななみ』と呼んでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

最後に「新しい“奈々未”としての歩みも、あたたかく見守ってもらえたら幸いです。これからの活動も楽しみにしていてください！！」と締めくくった。