¡ÚÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¡¦½©²Ú¾Þ¡Û½Õ¤Î2´§¤òÊ¬¤±¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤È¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬·ãÆÍ¡ªºÇ¸å¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡ª¡©
º£½µËö10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¤Î½©²Ú¾Þ¡¦Gµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ïº£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë½©²Ú¾Þ¤Ïº£²ó¤Ç30²óÌÜ¡£
ÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿ÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢½Õ¤Î2´§¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿2Æ¬¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡ª
2´§¤ò¤«¤±¡¢2Æ¬¤Î½÷²¦¤¬·ãÆÍ¡ª
4·î¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡£¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ò¹ë²÷¤ËÀÚ¤êÎö¤¡¢2ºÐ½÷²¦¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤ò²¼¤·¤¿¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬¡¢ºù¤Î½÷²¦¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤â9Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯2´§¤òÆ¨¤·¤¿¡£
ºù²Ö¾ÞÆ±ÍÍ¤Ë·ªÅì¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¿Ø±Ä¤Ï¡¢½©²Ú¾Þ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢²Æ¤ò±Û¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡©
¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¡§
°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Öµ÷Î¥¡×¡£2000m¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é400m¿¤Ó¤ë¤Î¤ÏÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æ»ÃæÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡½¡½²Æ¤ò±Û¤·¤Æ¡©
¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¡§
²Æ¤ò±Û¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È²ó¤êÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÏÂÎ½Å¤Ï490kgÂæÈ¾¤Ð¡Ê¥ª¡¼¥¯¥¹»þ¤Ï482kg¡Ë¤Ç±¹¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¸ª²ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤À®Ä¹¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·ªÅì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¡§
Í¢Á÷¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯490kgÂæ¤Î¤Þ¤Þ¡£¥«¥¤¥Ð¤ÎÊý¤â¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºù²Ö¾Þ¤Î»þ¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÇÏ¤â¤Ò¤È²ó¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤éÄ¾¹Ô¤Ç2´§³Í¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°¾¥Àï¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥í¡¼¥éS¡¦G¶¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¤¿¤Á¤ò°ì½³¤·À¤Âå¤Î½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½©²Ú¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥ºS¡¦G¶¤Ç»ÏÆ°¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï1ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¡£
Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤¬Èó¾ï¤Ë½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡½¡½¥í¡¼¥ºS¤Ç¼õ¤±¤¿ÉÔÍø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡§
¿´ÇÛ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤íµÓ¤Ë¾®¤µ¤¤³°½ý¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÇÁ´¤¯Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤Ï¡©
Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¡§
¸µ¡¹»È¤¤¤Ä¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥í¡¼¥ºS¤Î»þ¤ÎÄÉ¤¤¤¤ê¤è¤ê¤âº£²ó¤ÎÃæ´Ö¤ÎÆ°¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤Ï2´§¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡Ö½Õ¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò³Í¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢½©¤Î½©²Ú¾ÞÌÜ»Ø¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î°ì²¡¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬2´§ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤¦¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤«¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤«¡£½÷²¦¤¿¤Á¤ÎºÇ½ª·èÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
½÷²¦·âÇË¤ËÇ³¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î»ç±ñS¡¦G¶¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¡£
°È¾å¤ÎÀ¾ÄÍÞ«Æóµ³¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿ÍÇÏ½é¤ÎGµ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¤½¤Î¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤Ë¥¯¥Óº¹ÆÏ¤«¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡£·»¤Ï2021Ç¯¤ËGµ3¾¡¤òµó¤²¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡£ÎÉ·ì³ÐÀÃ¤ÇÈá´ê¤ÎÂ×´§¤Ø¡£
Æ±¤¸¤¯ÎÉ·ì¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ºS¤ËÌµ½ý¤ÎÏ¢¾¡¤ÇÄ©¤ß3Ãå¡£½©²Ú¾Þ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£Éã¤Ï2020Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¡¦Ê©G1¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤Ï2014Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¶¡ÉÎÉ·ì¡£½©²Ú¾Þ¤ÇÀË¤·¤¯¤â2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿Êì¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£
ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¡¢6ÏÈ11ÈÖ¡£¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï8ÏÈ17ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè30²ó¡¡½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡Ë
µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ3¡¦ºä°æ ÎÜÀ±¡Ë
1ÏÈ2ÈÖ¡¡¥ë¡¼¥¸¥å¥½¥ê¥Æ¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¦ËÌÂ¼ Í§°ì¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡ÊÌÆ3¡¦´äÅÄ Ë¾Íè¡Ë
2ÏÈ4ÈÖ¡¡¥ì¡¼¥¼¥É¥é¥Þ¡ÊÌÆ3¡¦Æ£²¬ Í¤²ð¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¡ÊÌÆ3¡¦ÃÓÅº ¸¬°ì¡Ë
3ÏÈ6ÈÖ¡¡¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ3¡¦À¾ÄÍ Þ«Æó¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡¥¯¥ê¥Î¥á¥¤¡ÊÌÆ3¡¦¼ò°æ ³Ø¡Ë
4ÏÈ8ÈÖ¡¡¥Æ¥ì¥µ¡ÊÌÆ3¡¦¾¾»³ ¹°Ê¿¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¡ÊÌÆ3¡¦²£»³ Éð»Ë¡Ë
5ÏÈ10ÈÖ¡¡¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ3¡¦Éð Ë¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡¦C.¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë
6ÏÈ12ÈÖ¡¡¥ô¡¼¥ì¥ô¡¼¡ÊÌÆ3¡¦É©ÅÄ ÍµÆó¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ3¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
7ÏÈ14ÈÖ¡¡¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¡ÊÌÆ3¡¦À¾Â¼ ½ßÌé¡Ë
7ÏÈ15ÈÖ¡¡¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥°¡ÊÌÆ3¡¦ÃÄÌî ÂçÀ®¡Ë
8ÏÈ16ÈÖ¡¡¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥ô¥¡¥¦¡ÊÌÆ3¡¦¾®ºê °½Ìé¡Ë
8ÏÈ17ÈÖ¡¡¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ3¡¦ÀîÅÄ ¾²í¡Ë
8ÏÈ18ÈÖ¡¡¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡ÊÌÆ3¡¦Ã°Æâ Í´¼¡¡Ë
½©²Ú¾Þ¤Ï¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£