『今夜のべらぼう』歌麿に会いに栃木へ向かう
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第40回「尽きせぬは欲の泉」が、19日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、地本問屋の株仲間を発足させた蔦重（横浜流星）は、改めを行う行事たちをうまく丸め込み、山東京伝（政演）（古川雄大）作の三作品を『教訓読本』として売り出した。一方、きよ（藤間爽子）を失い、憔悴した歌麿（染谷将太）は、つよ（高岡早紀）とともに江戸を離れる。年が明け、しばらくの後、突然、蔦屋に与力と同心が現れ、『教訓読本』三作品について絶版を命じられ、蔦重と京伝は牢屋敷に連行されてしまう…。
今回は、身上半減の刑を受けた蔦重（横浜流星）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎）の面倒をみて欲しいと託される。蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になり…。蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう…。
