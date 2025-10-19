大胆すぎる窃盗団…総額4億円の銀製品を袋一杯に　スクーターで店内に現れ高級肉盗んだ男は「1週間前に執行猶予付きの判決」　イギリス

イギリスで、大胆すぎる犯行の数々がカメラに捉えられた。窃盗団はシャッターを切断し侵入すると、銀製品を窃盗。被害額は約4億円に及んだが、その後逮捕された。また、別の店舗では、スクーターで店内まで入り、客がいる中で窃盗を行う泥棒が確認されている。

大胆すぎる窃盗団の犯行

イギリスで撮影されたのは、大胆すぎる犯行の数々た。

とある窃盗団は店内の棚を引き抜くと、いっさいがっさいを袋に詰めていた。詰め終えると袋を放り投げ、次の棚へと移っていく。

盗んでいたのは銀製品の数々で、大きな袋が一杯になり、引きずらないと運べないほどだった。

店に侵入する手口もまた大胆だった。店に近づくと、バールのようなものでガラスを破壊し、さらに電動カッターで火花を散らしながら、金属製シャッターを切断していた。

後ろを車が通過する中でも犯行を続けるなど、一部始終がカメラに記録されていた。

なお、盗んだものは教会の敷地内に保管されていたといい、被害額は約4億円にのぼるという。現地警察は30代の男4人を逮捕している。

この窃盗団がいる犯罪集団は、これまでに100件以上の事件に関与しているという。

大胆すぎる犯行はスーパーマーケットでも撮影されていた。

店に現れたのはスクーターに乗った男で、肉売り場にやってくると次々と商品を手に取り、周囲の客を気にせずスクーターに積み込んでいった。盗まれたのはステーキ肉7切れで、いずれも1枚5万円以上の高級肉だった。

実はこの男、犯行の6日前に別の窃盗事件で執行猶予付きの判決を受けたばかりだった。男は自宅で警察に逮捕され、刑務所に送られたという。

繰り返された男の犯行に警察は、「わずか1週間前に執行猶予付きの判決を受けたにも関わらず、明らかに教訓を学んでいなかった」とコメントしている。

（「イット！」 10月16日放送より）