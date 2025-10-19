グラビアアイドルの三田悠貴（27）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。喫茶店での朝食を投稿した。

白のTシャツに黒のパンツルックで、愛車の軽トラックを運転。「岐阜の喫茶店は朝早いで〜」と実家近くの喫茶店でトーストなどのプレートを満喫した動画を「ぜーんぶで500円やっすっっペロリと完食」とつづり公開した。

また、別の投稿では「selfieっぽくみせて〜撮ってもらった」と胸元を大胆に露出した赤いタンクトップ姿をアップ。さらに「普段自分で巻かないから巻いてもらったひは写真沢山撮っちゃう」と黒いタンクトップ姿で巻き髪をかき上げる動画も披露した。

ファンやフォロワーからも「めちゃ可愛い」「セクシー」「ぷるんぷるん」「MT女子かっこいい」「お美しい」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。