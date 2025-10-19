

バンド活動をするために19歳で上京した西岡さん。しかし、東京で目の当たりにした数々の経験が、彼の人生の方針を大きく変えました。

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

バンドマンになるため上京→夢破れ大学受験



今回は、5浪の年齢で早稲田大学第二文学部に入学した西岡千史さんにお話を伺いました。

高校までまったく勉強をしていなかった西岡さんは、高校を卒業してから、バンド活動をするために上京します。しかし、東京で目の当たりにした数々の経験が、彼の人生の方針を大きく変えました。

バンドをしていた彼が大学に行こうと思ったきっかけはなんだったのか。東京の日々は彼の考え方をどのように変化させたのか。お話を伺っていきます。

西岡さんは1979年3月7日に高知県高知市に、公務員の父親と、専業主婦の母親のもとに生まれました。兄と姉がいる3人兄弟の末っ子として育てられた西岡さん。

小学校のときはソフトボールをやっていて、4番ピッチャーでキャプテン。児童会長も務めていたそうで、親には今でも「あのときが人生のピークだったね」と言われるそうです。

小学校時代の成績は真ん中か、真ん中から少し上くらいでしたが、公立の中学校に上がってから様相は一変しました。

“荒れていた中学”で勉強をしなくなる

「たぶん、世代としては校内暴力の最後の世代あたりだと思うんですけど、通っていた中学校は荒れていることで有名で、授業が成立していませんでした。 学級崩壊どころか、学校崩壊していたので、周囲に流されて自分もまったく勉強をしなくなりました」

高校受験では高知県立高知東高等学校に進んだものの、入ってからもまったく勉強をしなかったそうです。その代わり、当時夢中になっていたバンドに打ち込む生活を送っていました。

「高校2年生のときの5段階の評定は1.8でした。通知表は半分1で、上の学年には補習と追試を受けてギリギリ上がりました。当時は、朝3時からアルバイトをして6〜7時に家に帰って、お風呂に入って着替えて、毎日遅刻して学校に行っていました。夜はバンドの練習に行ったり遊びに行ったりする感じでした」

高校に入ってからギターを始めた西岡さん。その腕前は見事で、高校3年生のときに組んでいたハードコアパンクのバンドでは、たまたま出場した高知県のコンテストで優勝したこともありました。将来的には、仲間たちと東京に行ってバンドをしようという話もしていたそうです。

「メンバーとは、高校を卒業したら高知から出てどこかでバンドをしようという話をしていました。他校でもバンドをしている仲間もいたのですが、彼らも卒業したらみんな東京に行くという話をしていましたし、仲が良かった先輩もいっぱい東京に行っていたので、自分たちも上京しようと話していました」



高校時代の西岡さん（写真：西岡さん提供）

就活をせず、高校を卒業した西岡さんは葬儀屋や引っ越し屋でアルバイト生活を始め、東京に行く資金を稼ぎます。高校時代から組んでいたバンドは途中で解散したものの、東京でバンドをやるという西岡さんの目標は変わりませんでした。

そして、1年と少しアルバイトを続けた19歳の夏、ある程度お金を貯めたので「バンドのあてはないが、行ったらなんとかなるだろう」とついに東京に行く決断をしました。しかし、そこから彼のバンド活動は長続きしませんでした。

「東京に行ってから、レコード屋にあるメンバー募集の張り紙に電話をしたりして、バンドをやっていました。東京のバンドはレベルが高く、みんな上手でした。しかしあるとき、高校生のときにバンドをやっていた熱がもう残っていないと気づいてしまったんです。自分はギターがうまいわけではありません。同学年でもめちゃくちゃ上手な人がいっぱいいました。

でも、その人たちも音楽でご飯を食べるのが難しい現状を見て、音楽は趣味として聴くのは好きだが、アーティストとして音楽をやる内的な動機まではないと気づきました。売れている人のように、やりたくなくてもやらざるを得ない、熱い思いを自分は持っていないと気づいたんです。それで、入っていたバンドもやめて、暇になったのでどうしようかなと思って、小説などの本を読み出したんです」

神保町に通うようになった西岡さんは、いろんな本を買って読んでいたそうです。その際に読んだ本で何度か大学の話が出てきたことで、大学に対する興味が芽生え始めました。

方向性を決定づけた葬儀屋でのアルバイト

そして、彼自身が大学を目指す方向性を決定づけたのは、東京でも続けていた葬儀屋でのアルバイトの経験でした。

「当時、葬儀屋のアルバイトはお金が良くて、頑張って働いていたら月に30万円ほど貰えていました。そのときに人の死体をいっぱい見たことが印象に残っています。自分と同年代の人が事故で亡くなったときはとてもつらいものがありました。

一方で、100歳近くで亡くなった人は『天寿を全うして良かったですね』というようにお祭りみたいな感じでした。19歳と100歳の葬儀が同時に行われているときに『命って不平等だな』って思いましたし、自分はもっと好き勝手生きないといけないなぁと思ったんです。

その時期に仕事柄、仏教に接するので仏教や哲学の本を読み始めたところ、すごく面白かったんです。そこで、大学に入ったらたくさん本を読めそうだし、今まで勉強してこなかったから大学で深く勉強したいと思うようになりました」

東京に来て3年目が終わる春頃に「目標は高いほうがいい」と早稲田大学を目指すことを決め、高校を出て4年目の年に地元に帰って受験勉強をする決断をした西岡さん。

受験勉強を始める動機について聞いてみると、「大学で勉強がしたかった」「今考えると、勉強ができなくて、毎学期先生に親が呼び出されていたこともあって、見返してやりたいという想いもあったと思う」と語ります。

「I／my／me／mine」から学び直し

しかし、どの教科もほぼ初学だった西岡さんにとって、大学受験の勉強はわからないことだらけでした。

「試験勉強すらまともにしたことがなかったので、勉強が全然わかりませんでした。特に英語は何もわからなくて、父親と一緒に本屋に行って、I my me mineから学ぶ参考書を手に取ったら、『こんなところから勉強するのか？』と言われました」

この年は基礎を詰め込むことに力を入れた西岡さんは受験せず、5浪目を迎える次の年の4月から、代ゼミサテライン予備校に入学して本格的な受験勉強を始めます。

当時、勉強していた科目は英語・国語・世界史。「現代文は年の功でできた」と語りますが、古文、漢文、世界史はなかなか成績が伸びませんでした。その中でも世界史は夏過ぎまでやっていたものの、受験で通用する水準には間に合わないと感じたため、英語・国語・小論文で受験ができる大学に焦点を当てようと決め、受験校を早稲田大学の第二文学部に絞りました。

「夏過ぎに世界史を諦めて、英語と古文の勉強をひたすらしていました。この年から模試を受け始めたのですが最後までほぼ E判定でした。一回だけDが出たかどうかで、最後の模試がすごく悪くてEで落ち込んだのは覚えています」

代々木ゼミナールの模試の偏差値では、早稲田大学の第一文学部の合格ラインが偏差値64くらい、第二文学部が60くらいだったようです。しかし、西岡さんは英語が偏差値50になかなか到達せず、「英語と国語2科目で偏差値55にも到達できなかった」と語ります。

「第一文学部は無理だと思ったので受けませんでした。第二文学部だけ受験して、もう1年受験を続けるか、高知などで夜間で通える大学に行くかどうかを考えていましたね」

しかし、最後まで諦めずに古文の対策を続けたことが、試験本番で奏功しました。

「古文を5年目（5浪目）の4月から始めたんですが、最初は英語以上にわからず、困っていました。でも、古文はよく考えたら日本語なので、文法を一通り覚えたら、あとは単語をちゃんと記憶すればある程度わかるようになることに最後のほうで気づいたんです。だから単語と用法を覚え直して、古文を音読するようになったらスラスラ読めるようになりましたし、受験当日も試験の前に『マドンナ古文』を読んでいたら、当日に単語帳で見た単語がいくつか出るなど、バシッとはまったんです」

その甲斐もあって、奇跡的に西岡さんは5浪の年齢で早稲田大学第二文学部に合格することができました。

「自分は環境が良かったことが全てだと思います。予備校代を出してくれたのは親ですからね。親がたまたま公務員でしたし、上の2人が大学に行っていたので、親が頑張って行かせてあげたいと思ってくれていました。だからこそ、進学することができたんだと思います」

現在は記者として活躍

無事、早稲田の第二文学部に進学した西岡さん。浪人して良かったことを聞くと、「毎日同じことを続け積み重ねることで、初めて成し遂げられるものがあることを浪人で感じたこと」、頑張れた理由を聞くと、「周囲に大学に行くと言い切っちゃって引くに引けなかったから」と答えてくれました。

大学に入ってからの西岡さんは、早稲田大学の名物授業、大隈塾で出会った高野孟さんの株式会社インサイダーに入社し、インターネットニュースを担当。アルバイト原稿を様々な雑誌に書き始めます。その後、朝日新聞出版に入り、「週刊朝日」「AERA dot.」編集部を経験したのちに、現在はフリーランスの記者として活躍しています。

今年3月には、自身が関わっているNPO、「自伐型林業推進協会」のメンバーと一緒に『自伐型林業 小さな林業の今とこれから』を出版しました。

「早稲田に入って人生が良くなった部分はある」と感じる西岡さんに、浪人して変わったことを聞いてみると、「良くも悪くも早稲田に行く人は普通の人なんだなとわかったこと」と答えてくれました。

“不潔な青春”だったあの時期

「早稲田に行く人は超天才ばっかりだと思っていましたが、大半の人は自分と同じような感じで、努力で受かった人だということを知ることができたのは大きかったです。

浪人時代のことを振り返ってみたのですが、当時の自分を言い表しているものに、吉本隆明の『青春は例外なく不潔である。人は自らの悲しみを純化するに時間をかけねばならない。』という言葉が思い浮かびます。

あの20歳前後のドス黒く、汚い、何者でもなく、欲望と、自己顕示欲と、自分を卑下する気持ちがごたまぜになっていたのがあの時期でした。

予備校に通っているときは、音楽で1回夢破れていたこともあって鬱屈としたものがありましたね。受験で志望校に受かったことが成功体験だとは自分の中では思いませんが、自分の鬱屈したところと格闘できたので、そういう期間だったのかなと思います。

今でも記者業をやっていますが、実力が足りないなと思ったときは、『受験のとき結構頑張ったから、あれと同じくらい頑張らないと結果が出ないよな』と思える物差しになったのは良かったと思います。これからもフリーランスの記者として活動しながら、NPOの活動を続けていきたいと思っています」

大学での学びや出会いを現在の仕事に生かしている彼の現在は、鬱屈した浪人の時期を乗り越えたからこそ、確かにあるのだなと感じることができました。

教訓：昔抱いた感情や、昔頑張った経験は、今の仕事や生き方に生きている

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）