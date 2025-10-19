À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬ÏÃÂê¡Ä¡È·ã½Â¥ª¥¸¡õ¥¯¡¼¥ëÈþ½÷¡É¤Î»äÉþ¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤ÎÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡È·ã½Â¥ª¥¸¡õ¥¯¡¼¥ëÈþ½÷¡É¤Î»äÉþ¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È·ã½Â¥ª¥¸¡õ¥¯¡¼¥ëÈþ½÷¡ÉÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îµ®½Å¤Ê»äÉþ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆWWE¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÍ¸¿¿Êå¤È¥¸¥å¥ê¥¢¡£ÃæÍ¸¤Ï2016Ç¯¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯Æ±ÃÄÂÎ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Æ¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡È¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÍ¸¤ÈÍí¤àµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÆü¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¼«¿È¤Î¡ØX¡Ù¤ÇÃæÍ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤Í¡ª¼¡¤ÏÆüËÜ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢±óÀ¬Àè¤ÇÃæÍ¸¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¥ì¥¢¤ÊÆüËÜ¿Í2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Ï1.3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤Ö¤ê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎºÇ¹âÊö2¿Í¤À¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¿¿Êå&¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¸«¤ì¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄÁ¤·¤¤2¿Í¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤Ë»²²Ã¡£ÃæÍ¸¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢AJ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Î¾¯¤·Áá¤¤¡È°úÂà¼°¡É¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
