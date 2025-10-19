交通事故でメンバーを亡くしたK-POPグループの“末っ子”、結婚相手と近況を公開

ガールズグループLadies’ Codeのメンバーであるジュニが法的に既婚者となった中、婚前妊娠などの疑惑について釈明した。

ジュニは10月17日、自身のソーシャルメディアを通じて「私、来年結婚します!!! 夫の職業の特性上、先に婚姻届を出して現在は忠州で暮らしている。ゆっくりと良い知らせをお伝えするので温かく見守ってほしいし、たくさん祝福してほしい」と述べ、結婚を伝えた。

ジュニはソーシャルメディアのアカウントがハッキングされたことで、メンバーのアシュリーを通じて結婚の知らせを伝えていた。ジュニはアシュリーを通じて「お願いだからアカウントを返してほしい。使いもしないのに」と訴えつつ、漢江を背景に婚約者を愛おしそうに見つめる写真を公開した。

アシュリーは「末っ子が一番先に行くのね。いってらっしゃい」としながらも「でも本当にすごくきれい」と述べ、新婦になる末っ子ジュニを応援した。

その後、アカウントを取り戻したジュニは直接結婚を伝えた。純白のウェディングドレスとタキシードを着て互いを抱きしめ見つめ合うウェディング写真を公開したジュニは「末っ子がこんなに大きくなって先に嫁に行くことになった。良い縁に出会い地方へ引っ越して、仲良く暮らしている。急に決まったことで一人一人に連絡できなかった点は申し訳なく思う」と伝えた。

突然の結婚発表に加え、もともと暮らしていたソウルではなく忠州(チュンジュ)に新居を構えたという内容は様々な疑問を呼んだ。これに対しジュニは「私は婚前妊娠ではない」とし、「夫の職業が戦闘機パイロットなので先に婚姻届を出しただけであり、誤解や心配をしないでほしい」と説明して疑惑を一蹴した。

ジュニが所属するLadies’ Codeは2013年にEPアルバム『Code#01 悪い女』でデビューし、『Pretty Pretty』『Kiss Kiss』などで愛されたグループである。

しかし、2014年9月3日、大邱（テグ）でスケジュールを終えてソウルに移動中に事故に遭い、メンバーのリセさんとウンビさんが亡くなった。その後、アシュリー、ソジョン、ジュニの3人でグループ活動を続けてきたが、2020年に所属事務所と専属契約が満了した。