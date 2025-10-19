¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¡ÄËè¿©ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Æù¡¦µû¡È°Ê³°¡É¤Î¿©ºà¤È¤Ï¡ÚÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤Î¸þ¾å¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö1¿©¤¢¤¿¤ê20¡Á30g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æù¤äµû¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢Éý¹¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢ÈîËþ¡¦»éËÃ´Î¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢40Âå½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£»³¸ý¡¡¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦½÷À¡Ë
40ÂåÈ¾¤Ð²á¤®¤ÎÆÈ¿È´Ç¸î»Õ¡£»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¤¯¤ëÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤¬¤¿¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤ÏÁý²Ã¡£Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¤äÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈîËþ¡¦´Îµ¡Ç½¾ã³²¡¦¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö´ðÁÃÂå¼Õ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢ÂÎ¤¬½Å¤¯¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦
¡Ö¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ç¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤Ï13Ô¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï16.4Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
»ä¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ»éËÃÎ¨¤¬42¡ó¤È¹â¤á¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Ê¿¶Ñ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤â繫¤¬¤ë¤½¤¦¤À¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±¿Æ°¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±¿Æ°¤â¤¤¤º¤ì¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï±¿Æ°¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿©»öÌÌ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¶ÚÆù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¥à¥ê¤Ê¤¯¾å¼ê¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1¿©¤´¤È¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤Ï20¡Á30g¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆù¤äµû¤Ê¤é¡¢100gÃæ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Ìó20g´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆù¤äµû°Ê³°¤Ë¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÂçÆ¦¡×¤Ë¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬
Æ¬¤ÎÃæ¤ËÍñ¤äµíÆý¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ï¿¢ÊªÀ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ÏÂçÆ¦¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¦Éå¤äÌýÍÈ¤²¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀÝ¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÂçÆ¦¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÆ¦Éå¤Ê¤é3Ê¬¤Î1Ãú¡¢Ç¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÌó7g¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Íñ1¸Ä¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤À¤ÈÌµÅü¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È150g¤Ë¤âÌó7g¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤«¤é3¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á21g¤¬ÀÝ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¿©ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ç¼Æ¦¤´ÈÓ¤ËÍñ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¹©É×¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÖÅü¼Á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤à¤Î¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¿´¤Ë¤·¤ß¤ë¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÏÂÎ¤òºî¤ëºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¸ºÎÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
1¿©¤´¤È¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á20¡Á30g¤º¤Ä¤òÌÜ°Â¤Ë¡£´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¸ºÎÌÀ®¸ù¤Î¶áÆ»¡ª
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å