大阪府守口市発注の施設修繕工事を巡る贈収賄事件で、贈賄容疑で逮捕された男（３８）が代表を務める建築会社と市健康推進課の随意契約が、２０２３年度の０件から２４年度は３０件に急増していたことが、市への取材でわかった。

府警は１８日、市役所を捜索し、受注の経緯を調べる。

府警によると、同課参事の男（４７）は、市民保健センターの修繕工事など約３０件（約１２００万円分）で便宜を図った見返りに、２４年９月〜今年４月、建築会社代表の男から電動自転車など７点（４６万円相当）を受領したとする収賄容疑で１７日に逮捕された。

市は１８日に開いた記者会見で、男が代表の建築会社「矢野工務店」（守口市）と同課との随意契約は２２、２３年度が０件、２４年度が３０件、今年度が３件だったと明らかにした。参事の男は２３年６月から今年９月まで同課課長で、契約はいずれも課長の決裁で発注から支払いまでできる５０万円以下の少額随意契約だったという。

市には今年２月、参事の男に関して「不適切な契約をしている」との通報が寄せられ、調査していたところだったという。

瀬野憲一市長は会見で「職員が逮捕されたのは遺憾。市民の信頼を損ね、心からおわび申し上げる。捜査の結果を踏まえて厳正に対処する」と謝罪した。