フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１９日、自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなったことを報じた。

コメンテーターで元大阪府知事の橋下徹氏は、キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーから「ここまでの流れ、どう見ていますか？」と聞かれ「維新の会は大阪維新の会が源流なんですけれども、２０１０年に大阪維新の会が発足して、日本維新の会、国会議員団が発足しました。そこから第二次安倍政権とガッチリ、タッグを組んでいろんな大阪の政治をすすめてきたところがあるんですね。それが最後、大阪・関西万博にもつながり、今、大阪ですすんでいるＩＲ統合型リゾートカジノ構想というのもすすんでいる。積み重ねがあるんですよ１５年の」と述べた。

橋下氏は１０年４月に地域政党大阪維新の会を結党し代表に就任。その後、国政政党１２年９月には、日本維新の会の代表を務めた。自らが創始した「維新の会」について「加えて、この間の自民党総裁選からですね、維新は連立を視野に相当、組織的に協議を積み重ねてきているんです。もちろん、その時には（自民党新総裁が）小泉（進次郎）さんを想定していたというふうに聞いていますが、それが高市（早苗）さんになっても自民党という組織と維新という組織対組織の積み重ねがあるんで、こういう形になったんだと思います」と解説した。

さらに維新の会の吉村洋文代表と自民党の高市総裁の関係を「吉村さんは政治に非常に政治に熱量というものを重視している人なんですけども」とし「いろんな政治家と会っても高市さんの熱量が群を抜いていると、いうふうに感じたとも聞いています。相当、波長があったんだと思います」と述べていた。