フリーランス2年目を迎えた元尼神インター・誠子（36）の活動は、多岐にわたっている。国内ツアーや海外公演など精力的なお笑いライブに加え、新たな挑戦として演劇の世界にも進出した。ほかにも、「食」を通じた地域創生を行っているという。現在の歩みを聞いた。（全4回の第3回）

吉本を退社してフリーになってからの活動は、本当に多岐にわたる。

「主軸はもちろんお笑いライブです。毎年、自分が主催する単独ライブを開催していて、今年は12月から国内5か所を回るツアーを予定しています」

今回のツアーでこだわっているのは、会場を音楽のライブハウスにすることだという。これは全部の会場で統一する予定だ。

「漫談、コント、落語といったネタはもちろん、今回は楽器の演奏もやろうと思っています」

来年以降の展望として、お笑いライブでワールドツアーをしたいという目標を持っている。

フリーは体が資本。意識しているのは、やはり何よりも健康でいたいということだという。

「パフォーマンスをするために体は大事ですから」

体型に関しては、料理が好きなので自炊をしているが、それが健康に繋がって、自然に痩せていった感じがするという。以前はロケ弁などが多く揚げ物も多かったが、今は自分の体調に合った料理を自分で作って食べている。

メディアで、体重が「20キロ減量」と報じられることがあるが、それはデビュー当時と比較した数字だという。

「あまり数字に囚われすぎるのが嫌なので、家に体重計は置いておらず、現在の体重を把握しているわけではありません」

体型維持のために大事にしているのは、「前に入っていた服が入るかどうか」だという。

「例えば、デニムがきつくなったなと思ったら、『じゃあちょっとなんか調整しようかな』というくらいの『緩い感じ』で気を付けています。ストイックになりすぎないことが大事だと思います」

こうして健康を気に掛けるようになって、活動の一つとなっているのが「食」だ。コロナ禍をきっかけに料理を好きになり、勉強するようになった。

「インスタグラムに作った料理の写真をアップしていたら、自然と『誠子食堂』って呼んでくださる方が増えたんです」

「誠子食堂」では、地元の神戸のマルシェでお弁当を販売したり、カナダのバンクーバーでは「誠子食堂inバンクーバー」として、現地の方に料理を食べてもらうイベントを開催したりと、活動の幅が広がっている。

ビジネスとして利益を得ようとしているのではなく、地域創生への貢献という目的を持っているという。

「地元の食材をアピールすることで、困っている農家さんや農業関係の方の力になればいいなと思って発信しています」

新たな挑戦として、演劇の世界にも足を踏み入れた。コンビ解散の前の2023年7月には舞台「明けない夜明け」で小島藤子、吉本実憂と三姉妹役を演じた。解散後も、25年5月には舞台「ハイカラ」で織田作之助の妻・一枝役を演じている。

笑い、食、舞台……色々なことを一人でやっていると、「大変じゃないですか」とよく聞かれるようだが、トータルでみると、とても楽しく感じているという。

「今までにはない活動ができるし、今までにはない苦労も経験できるんです」

フリーになって2年目に入ったが、1年目の頃に比べたら仕事も生活も安定してきているという。

「仕事の数が減った分、一つ一つの仕事を大切に受けさせていただき、やりがいと想いを込めてできるので、心の面での豊かさが増えたと感じています」

1988年、兵庫県出身。2007年、NSC大阪で同期だった渚と「尼神インター」を結成。24年3月末にコンビを解散、吉本興業を退所した。現在はフリーの芸人として活躍する一方、「誠子食堂」などの料理イベントなども行っている。

