²£ÉÍÎ®À±¡¢¡ÈºÊ¡É¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²ÈÂ²´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±ü¤µ¤ó¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈºÊ¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÎ®À±
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Î¤´É×ÉØ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÃúÃÕ¤È¤Ê¤Ë¤ä¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¡¦²£ÉÍÎ®À±¡¢¤Æ¤¤Ìò¡¦¶¶ËÜ°¦¤¬»ÒÌò¤ò¶´¤ó¤Ç»£±Æ¹ç´Ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËç¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÕ½Å¤ÎÎ®À±¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²´¶¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾Ð´é¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈºÊ¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÎ®À±
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Î¤´É×ÉØ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÃúÃÕ¤È¤Ê¤Ë¤ä¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¡¦²£ÉÍÎ®À±¡¢¤Æ¤¤Ìò¡¦¶¶ËÜ°¦¤¬»ÒÌò¤ò¶´¤ó¤Ç»£±Æ¹ç´Ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËç¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÕ½Å¤ÎÎ®À±¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²´¶¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾Ð´é¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£