トランプ大統領「麻薬運搬の潜水艦を撃沈」拘束の2人はエクアドルとコロンビア送還

アメリカのトランプ大統領は18日、軍が16日にカリブ海で麻薬を密輸していたとする船を攻撃し船内にいた2人が拘束されたことについて、2人をエクアドルとコロンビアに送還すると明らかにしました。

トランプ大統領は18日、自身のSNSにアメリカ軍がカリブ海で攻撃した潜水艦型の船について「船内には4人の麻薬テロリストが確認され、うち2人が死亡した」と投稿しました。

その上で残りの生存者2人について「出身国であるエクアドルとコロンビアへ引き渡され、拘束・起訴される」と明らかにしました。

トランプ大統領は、アメリカの情報機関が、この船が合成麻薬フェンタニルなどの違法薬物を運んでいたことを確認したとし、「上陸を許せば少なくとも2万5000人のアメリカ人が死亡していた」と主張しました。

トランプ政権は9月以降、カリブ海で「麻薬を密輸している」と主張し、船への攻撃を繰り返していて、攻撃で生存者が拘束されたのは今回が初めてとみられています。

密輸船だと主張して公海上で一方的に攻撃する行為について、国際法上の問題があるとの懸念の声が上がっていて、地元メディアは「一部の議員らが政権に対し攻撃の無修正の動画を提供するよう求めたが拒否された」や「攻撃の根拠となる情報について説明がないことに議員のなかでも政権への懸念が広がっている」などと報じています。